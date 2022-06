Riprendono il 16 giugno le lezioni gratuite per la città di yoga al parco

Giovedì 16 giugno riprenderanno le lezioni gratuite di yoga per la città, sospese in queste due ultime estati per le note ragioni sanitarie. Il Coordinamento Insegnanti di Yoga di Parma e provincia intende continuare la sua azione di diffusione e di promozione di questa importante disciplina, tramandata dalla millenaria saggezza dei Veda, che attuale e sempre viva, può essere di grande aiuto per il superamento degli stati di conflittualità e disagio che le persone si trovano a vivere.

Il Coordinamento (CIYP) si era costituito alcuni anni or sono, proprio con l’intento di essere divulgatore dello yoga come strumento di pace, oltre che favorire collaborazione e unione tra le varie scuole e le diverse modalità di stili e metodi.

Per questo, a maggior ragione quest’anno, intendiamo proporre la pratica yoga a quanti vorranno ricercare equilibrio, stabilità ed armonia fra I vari piani del proprio essere.

Ogni lezione sarà tenuta da un insegnante diverso, in un parco cittadino, chi volesse partecipare deve contattare l’insegnante per prenotarsi e presentarsi puntuale e col proprio tappetino al luogo stabilito. Ricordiamo che le lezioni sono gratuite e aperte a tutti.

Date:

Giovedì 16 giugno ore 18.30 parco Dronato (Panorama) con Cristina Alfieri tel. 3386939143

Martedì 21 giugno ore 10.30 parco ex-Eridania con Silvia Valenti tel. 3494979931

Giovedì 23 giugno ore 18 Parco Ducale con Paola Monzo tel. 3479567756

Martedì 28 giugno ore 19 Parco Ducale con Centro Yoga Shanti Vanam tel. Lucietta 3479408373 Simona3494259618

Giovedì 30 giugno ore 19 parco Ducale con Centro Yoga Millepiedi tel. 3714340486

Martedì 5 luglio ore 18.30 Parco Ferrari (via Torelli) con Gianni Bertozzi tel. 3471469146

Martedì 12 luglio ore 19 Parco Ducale con Francesca Sutti tel. 3392960148

Giovedì 21 luglio ore 19.30 Parco Dronato (Panorama) con Silvia Conti tel. 3479446742