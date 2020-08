Ripresa post-covid: nuove misure per il commercio bussetano

Proseguono le misure a sostegno del commercio – fisso ed ambulante – portate avanti dal Comune di Busseto: nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato all’unanimità il regolamento per le nuove attività che prevede la concessione di contributi a chi decide di aprire un esercizio commerciale sul territorio comunale. “Abbiamo previsto la concessione di contributi fino ad un massimo di 1000 euro per chi apre una nuova attività commerciale sul territorio comunale. Il contribuito verrà erogato totalmente nel primo anno di apertura; mentre per il secondo è previsto un rimborso fino al 50%”, spiega l’assessore al Bilancio Stefano Capelli.

La presentazione delle domande per il primo semestre sarà aperta fino alla fine dell’anno in corso; mentre per il secondo semestre si farà in tempo fino alla fine di giugno dell’anno successivo. “Stiamo studiando – prosegue l’assessore – anche un contributo a fondo perduto per le attività esistenti, che hanno riscontrato problemi e difficoltà in seguito all’emergenza Covid-19”.

Alle misure per il commercio ambulante – già approvate nello scorso Consiglio Comunale e comprendenti sgravi per la Cosap ai commercianti del mercato del martedì e del venerdì e la sospensione dei pagamenti per i periodi in cui non è stata esercitata l’attività mercatale – sono state aggiunte, visto il prorogarsi dello stato di emergenza, altre riduzioni: “Abbiamo approvato le riduzioni del 10% sulla Cosap per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: una misura necessaria anche in seguito alla proroga dello stato di emergenza. Gli operatori del mercato alimentare del martedì, che si sono visti spostare le aree mercatali dalla zona 1 alla zona 2 e che, conseguentemente, hanno riportato disagi avranno, inoltre, diritto ad uno sconto extra del 20% sulla tariffa”, conclude Capelli.

Spostate anche le scadenze: la prima rata è da pagare entro il 30 settembre; mentre la seconda entro il 30 novembre. “Fin da subito – aggiunge il consigliere di maggioranza con delega al commercio Nicolas Brigati – ci siamo adoperati per attuare misure di sostegno e di aiuto per i nostri commercianti e per gli ambulanti che lavorano sul nostro territorio: i nostri negozi ed esercizi commerciali sono la vita del nostro Paese e non potevamo far mancare il nostro sostegno affinché la ripartenza, già difficile, fosse almeno meno dura”.