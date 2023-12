Ripristinati gli orari di visita fiscale per i dipendenti pubblici, la UILFPL vince al Tar

Sì, il ricorso presentato dalla UILFPL al Tar del Lazio ha ottenuto un risultato positivo per i dipendenti pubblici. Grazie a questa azione legale, gli orari di visita fiscale sono stati ripristinati come erano in precedenza, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Questo è un importante successo per la UILFPL e per i lavoratori pubblici, in quanto consente loro di avere un maggiore equilibrio .Inoltre, il ripristino degli orari precedenti può contribuire a ridurre lo stress e migliorare la produttività dei dipendenti pubblici.

È un esempio di come l’azione sindacale possa portare a miglioramenti concreti per i lavoratori.

Il segretario generale UILFPL Parma

Ambra Biagio