Riqualificazione della ‘Stazione di posta’ del Cornocchio, al via i lavori, stanziato più di un milione di euro

Hanno preso avvio i lavori per la riqualificazione della “Stazione di Posta” del Cornocchio.

L’intervento, promosso dagli assessorati ai Lavori Pubblici e alle Politiche Sociali del Comune di Parma è in carico a Parma Infrastrutture che, dopo lo svolgimento della procedura di gara, ha aggiudicato i lavori al Consorzio Stabile Poliedro.

L’edificio ospiterà il nuovo centro servizi integrato per accogliere, assistere e guidare verso un percorso di reinserimento sociale e lavorativo le persone senza fissa dimora della città.

Gli edifici attualmente esistenti all’area ex campo nomadi al Cornocchio cambieranno volto e finalità, grazie a un finanziamento Pnrr che prevede un investimento di 910mila euro per la parte lavori e 180 mila per servizi connessi alla nuova funzione per un totale di 1.090.000 euro.

Al posto dell’attuale dormitorio verrà realizzato un nuovo fabbricato di circa 250 metri quadrati maggiormente funzionale e inteso come spazio aperto tutti i giorni dell’anno, per prendere in carico “la persona” nel suo complesso. Connesso al nuovo edificio, nel quale sono previsti gli ambienti destinati agli utenti, il progetto prevede anche la rifunzionalizzazione dell’attuale palazzina servizi come spazio direzionale dedicato al personale e locali per colloqui, oltre alla risistemazione integrale degli spazi esterni, al fine di realizzare la nuova “Stazione di Posta”.

Il centro non si limiterà, infatti, ad accogliere per un breve periodo le persone senza fissa dimora, ma, grazie al fondamentale aiuto dei volontari e degli operatori del terzo settore, opererà per rispondere a 360° ai bisogni della persona, offrendo pasti, vestiti, assistenza, facilitando gli ospiti nei contatti con gli eventuali famigliari e nell’ottenere i documenti necessari per iniziare un percorso di reinserimento nella società.

I lavori hanno preso avvio a maggio 2025 e si concluderanno nel primo trimestre del 2026.

“Si tratta di un cantiere Pnrr che fornisce una risposta concreta ai più vulnerabili. Esso rientra nel nuovo welfare cittadino, fondato sulla coesione sociale e sul contrasto alla marginalizzazione. Il progetto nasce da un lavoro coordinato tra Lavori Pubblici, Parma Infrastrutture e Welfare, simbolo di un approccio integrato alle opere pubbliche per una città equa e solidale – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna -”.

“Il recupero della “Stazione di Posta” ci permetterà di rispondere ai bisogni delle persone senza dimora e gestire le emergenze – ha dichiarato Ettore Brianti, assessore alle Politiche Sociali –. Grazie a operatori e volontari, chi si rivolgerà al Centro riceverà assistenza, ristoro e supporto nel reinserimento sociale e lavorativo”.