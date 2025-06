Progetto di riqualificazione di Forma Futuro, assegnati i lavori alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti, Società Cooperativa per Azioni di Ravenna, che ha nominato come impresa esecutrice Arcolab Srl di Parma. Trattandosi di un appalto integrato il Consorzio ha poi nominato lo studio di progettisti: Mazzei Srl per lo sviluppo del progetto esecutivo.

L’intervento ha costi pari a circa 6 milioni e mezzo di euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e prevede la riqualificazione di spazi didattici e formativi dedicati a giovani e a persone in cerca di ricollocazione professionale. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2026.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ha dichiarato: “Forma Futuro è, tra le altre cose, un luogo in cui si offre una concreta opportunità di occupazione e di inserimento lavorativo a centinaia di giovani ogni anno. Grazie a questo importante investimento garantiamo percorsi di professionalizzazione anche per accorciare le distanze tra sistema delle imprese e lavoratori. Questa nuova sede sarà più sicura e più funzionale, rispondendo in modo più adeguato alle esigenze del mondo del lavoro”.

L’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti ha commentato: “”Forma Futuro attendeva da anni questo importante intervento, che è stato possibile grazie alla positiva sinergia fra Regione e Comune. Al centro il ruolo essenziale della formazione professionale, volano per la rete produttiva del nostro territorio e non solo, per la realizzazione dei ragazzi, per la qualità di un lavoro in continuo aggiornamento, la cui piena valorizzazione è al centro dell’impegno congiunto dell’amministrazione regionale e cittadina”.

L’edificio è situato in via La Spezia n. 110 in un’area di proprietà della Regione Emilia-Romagna data in concessione al Comune di Parma.

Gli interventi di riqualificazione energetica interesseranno parte degli edifici che si affacciano su via La Spezia. Le altre costruzioni che fanno parte del complesso verranno demolite e sostituite da due nuovi immobili moderni, pluripiano, destinati ad aule, laboratori, uffici amministrativi e una sala conferenze: spazi rigenerati e adeguati alla normativa vigente, per la sicurezza degli oltre duemila studenti e studentesse che ogni anno si formano negli spazi di Forma Futuro.

Il progetto prevede un investimento di 6.490.000 euro ed è interamente finanziato all’Agenda Trasformativa per lo Sviluppo Sostenibile – ATUSS del Comune di Parma denominata “Parma 2030: Green e Smart per Tutti”. L’ATUSS di Parma si inserisce all’interno di un programma di investimenti di 110 milioni di euro promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato da risorse del FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale.

Gli spazi di Forma Futuro, strategici per la formazione di giovani e adulti, verranno così rinnovati e migliorati da un punto di vista energetico, riducendo i consumi energetici ed i costi di manutenzione con una struttura riqualificata, funzionale, sicura e accessibile.

Il progetto porterà benefici anche al quartiere Molinetto, con spazi verdi rinnovati e nuove attività. Le aree esterne saranno migliorate con alberature e interventi per mitigare i cambiamenti climatici. La valorizzazione del complesso di Forma Futuro ha un importante ruolo a servizio di istituzioni, imprese, associazioni e a tutti gli attori dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della provincia di Parma, a sostegno delle politiche attive per la formazione e a contrasto dello “skill mismatch”, il disallineamento tra le competenze possedute da lavoratori e lavoratrici e quelle richieste dal mercato del lavoro.

Il progetto è seguito direttamente dalla S.O. Lavori Pubblici e Attuazione PNRR del Settore Opere Pubbliche del Comune di Parma, che ne curerà anche la Direzione dei Lavori.