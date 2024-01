Riqualificazione energetica del plesso scolastico di Basilicagoiano: l’8 gennaio l’inizio dei lavori

A conferma dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo alla sostenibilità ambientale e agli edifici scolastici, lunedì 8 gennaio 2024 a presso l’IC “Barilli” Basilicagoiano, al suono della prima campanella (ore 07:50), avrà luogo l‘inaugurazione dei lavori di riqualificazione della scuola secondaria di primo grado.

Saranno presenti il Sindaco Daniele Friggeri, Il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Educativi Laura Scalvenzi, l’Assessore a Lavori Pubblici Paolo Schianchi e il dott. Antonio Sequino, titolare dell’azienda Sequino Costruzioni srl di Fontevivo che ha eseguito i lavori.

I lavori di riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado di Basilicagoiano hanno comportato la realizzazione di un involucro isolante. L’importo dei lavori ha sfiorato i 525mila euro finanziati con fondi europei, regionali e in parte (136mila euro) con l’avanzo di bilancio.

Il progetto nel suo complesso è particolarmente innovativo per l’utilizzo della geotermia come energia primaria per riscaldamento. Il completamento del cappotto consente di sfruttare appieno questa nuova tecnologia, rendendo un edificio realizzato negli anni ’70 – quindi particolarmente energivoro – particolarmente efficiente e ambientalmente molto sostenibile.

“Per Montechiarugolo è un grande risultato: si tratta infatti dell’ultima scuola pubblica di proprietà del Comune di Montechiarugolo che ancora doveva essere riqualificata. Grazie a fondi europei e regionali siamo riusciti a dare nuova vita e un nuovo aspetto ad una scuola costruita negli anni ’70 e che oggi, grazie al cappotto, ai nuovi serramenti e alle pompe di calore geotermiche, diventa un edificio modello di riqualificazione energetica. Siamo felici di restituire alla comunità un edificio che nei prossimi anni garantirà comfort e benessere ai nostri ragazzi che studiano e crescono in questo luoghi, per noi fondamentali.“ – ll Sindaco, Daniele Friggeri

“Durante l’esecuzione dei lavori, rispetto alla progettazione originaria, sono emerse alcune criticità: è stato necessario rimuovere ampi tratti di intonaco distaccato per poter posare il cappotto a regola d’arte; la superficie di posa del cappotto rispetto al progetto originario è aumentata dato che alcuni hanno cambiato destinazione d’uso ed è stata ampliata la profondità dei davanzali. I lavori, affidati alla ditta Sequino nel giugno scorso, portano a conclusione un iter avviato nel 2020; da quanto è stato stilato il progetto esecutivo ad oggi si sono succedute tre revisioni del prezzario regionale di riferimento, rincari che hanno inciso in maniera significativa sugli equilibri economici dell’appalto”. – Paolo Schianchi, Assessore ai Lavori Pubblici