Riqualificazione Parchi Pubblici: approvato il progetto per Parco Testoni

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco Testoni, per un importo complessivo di 670 mila euro.

L’intervento rientra nel progetto “Parma la Città Verde”, attraverso cui l’Amministrazione sta lavorando alla riqualificazione complessiva della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine.

Il progetto di riqualificazione del Parco Testoni si configura come un importante intervento per il tutto il quartiere. Dopo l’approvazione in Giunta Comunale del progetto esecutivo, il prossimo passaggio sarà l’espletamento delle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori.

L’obiettivo, per il parco di via Mordacci, è di potenziarne la frequentazione con la revisione, l’ampliamento e il restauro dei percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi camminamenti, nonché la creazione di zone dedicate alla sosta e alla socializzazione, alle attività fisiche e alle attività ludiche.

Sono previste aree gioco suddivise per fasce di età 2-5 anni e 5-12 anni ed aree sportive aggregative, attrezzature calisteniche ed un campetto polivalente basket-calcetto. Tutte le aree saranno agevolmente accessibili e inclusive ed i percorsi saranno ben illuminati, grazie al potenziamento ed alla riqualificazione del sistema di illuminazione. Arredi e panchine completeranno l’intervento. Verranno messe a dimora nuove essenze arboree ed è in programma una nuova area cani. L’intervento prevede la demolizione dei vecchi spogliatoi non più utilizzati, la rimozione dei vecchi giochi bimbi, del Modulo Eco ed il restauro del campo da basket con il rifacimento della pavimentazione.

Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici con delega al Verde Pubblico, ha dichiarato: “L’approvazione di questo nuovo progetto esecutivo testimonia ancora una volta l’impegno della Giunta nella realizzazione effettiva del piano degli investimenti a partire da quella riqualificazione dello spazio pubblico, e delle aree verdi in particolare, che rappresenta la cifra caratterizzante di questa amministrazione. La rifunzionalizzazione dei parchi cittadini è la precondizione per accrescere la vivibilità e la tranquillità dei nostri quartieri, attraverso la promozione di occasioni ludiche, di svago e di divertimento per bambini e famiglie, oltre che di incontro intergenerazionale per l’inclusione delle persone più anziane affinché si sentano, anche in questo modo, parte integrante della comunità”.