Riqualificazione Ponte Nord: conclusa la fase di presentazione dei progetti

Si è conclusa la fase di presentazione delle proposte progettuali per la riqualificazione del Ponte Nord. Sono stati presentati quattro progetti, che saranno ora esaminati da un gruppo di lavoro appositamente costituito.

Il gruppo di lavoro procederà alla valutazione delle soluzioni proposte, tenendo conto degli aspetti funzionali e di sostenibilità, nella salvaguardia dell’interesse pubblico. Al termine del lavoro, per il progetto selezionato sarà richiesto lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica, passaggio fondamentale per avviare le successive fasi realizzative.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno per restituire al Ponte Nord un ruolo pienamente funzionale e integrato nella vita della città.