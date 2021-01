Riqualificazione urbana del borgo di Montechiarugolo: l’amministrazione comunale cerca professionisti a cui affidare l’opera

L’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo ha avviato un procedimento per acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti, preliminare all’affidamento dell’incarico per la riprogettazione della disciplina particolareggiata del borgo di Montechiarugolo.

La nuova disciplina particolareggiata dovrà garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le previsioni degli strumenti di pianificazione, verificare nel tempo l’adeguatezza e l’efficacia delle scelte operate, ricercando le soluzioni che meglio corrispondano agli obiettivi generali di rigenerazione, sviluppo economico/turistico e sociale, tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio.

La riqualificazione del borgo storico di Montechiarugolo rappresenta uno dei punti cardine del nostro programma di mandato – precisa il Sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri – . Vogliamo che il borgo, attraverso un processo di valorizzazione e riqualificazione, torni ad essere il cuore pulsante di un sistema culturale-turistico. Eravamo consapevoli che il borgo avesse le caratteristiche per entrare a far parte dei Borghi più Belli d’Italia, importante obiettivo raggiunto a fine 2020. Crediamo che siano ormai maturi i tempi per progettualità lungimiranti volte alla valorizzazione del borgo e dei suoi edifici storici: un obiettivo primario per la nostra Amministrazione.

Il progetto dovrà partire da una approfondita conoscenza del territorio, fissare obiettivi e scelte di assetto in coerenza con i contenuti del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) ri-assunto e con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e dovrà prevedere il coinvolgimento di cittadini, degli stakeholders individuati e delle realtà pubbliche e private interessate alla rigenerazione dei luoghi.

Le caratteristiche progettuali verranno esplicitate in dettaglio nella successiva fase di invito al concorso progettuale.

Possono presentare la propria candidatura liberi professionisti singoli o associati, Società di professionisti, Raggruppamenti temporanei di soggetti (per il dettaglio completo vedi il bando). I soggetti interessati dovranno risultare iscritti ai relativi albi professionali, ognuno per la proprie competenze e possedere esperienza nel settore della programmazione-pianificazione urbanistica e della tutele paesaggistiche architettoniche;

Le dimostrazioni di interesse potranno essere presentate in forma singola, in associazione con altri professionisti singoli, associati o temporaneamente raggruppati, ovvero in società̀ di professionisti o ingegneria regolarmente iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali.

I curricula, unitamente alla domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 2 Febbraio 2021 all’indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it con il seguente oggetto

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA RIPROGETTAZIONE DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL BORGO STORICO DI MONTECHIARUGOLO”

A seguito di valutazione di rispondenza ai requisiti fissati si provvederà a stilare l’elenco dei soggetti da invitare alla fase successiva di presentazione della proposta progettuale tra le quali, in maggior rispondenza alle richieste concorsuali, verrà affidato l’incarico.L’importo complessivo della prestazione, che verrà affidata con successiva procedura, sarà di euro 30.000, oneri previdenziali e IVA esclusi.