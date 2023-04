Riscaldamenti accesi in città fino al 16 aprile

Visto il perdurare di temperature minime inferiori alla media del periodo e di situazioni climatiche particolarmente severe, il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, ha disposto l’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento ai sensi dell’art. 1 del D.M. 383/2022, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 23:00, fino a domenica 16 Aprile 2023 compresa.

Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di Legge di non superare la temperatura di 17°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici.