Rischio idrogeologico, Rainieri (Lega): “Serve un piano di contenimento unico per gli animali fossori”

“Serve un unico piano di contenimento regionale per tutti gli animali fossori”. Lo chiede in una interrogazione alla Giunta regionale il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, assieme ad altri consiglieri regionali come lui appartenenti al Gruppo Lega.

“Abbiamo raccolto le richieste che provengono da chi è in prima linea per limitare il dissesto idrogeologico: consorzi di bonifica, associazioni di agricoltori, cacciatori ed anche comitati, in particolare quelli sorti dopo la disastrosa alluvione in Romagna – ha spiegato l’esponente leghista – I piani di contenimento differenziati per le diverse specie animali che hanno abitudini fossorie non sono efficaci. La prova l’abbiamo avuta proprio con le devastanti esondazioni dello scorso maggio in Romagna; oltre alle nutrie, per cui dopo reiterate richieste è stato deliberato un piano regionale di contenimento, altre specie, come talpe, tassi, istrici e volpi scavano le loro tane negli argini dei corsi d’acqua. Deve essere limitata anche la loro attività per rendere realmente più sicuro il territorio. Rinforzare le difese spondali è un’esigenza proprio conseguente ai cambiamenti climatici che stanno portando precipitazioni più intense. Inoltre – ha concluso – è fondamentale che non vi siano tentennamenti sull’attuazione delle misure che vengono disposte. Il piano per le nutrie infatti non ha funzionato perché attuato solo in parte.”