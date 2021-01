Risoluzione regionale firmata da Matteo Daffadà per aiuti al comparto moda

Una crisi profonda quella che ha colpito il settore della moda, con un calo medio di fatturato che ha sfiorato il 30% nel 2020. Per il comparto che fa dell’Emilia Romagna una vera Fashion Valley che produce economia, sviluppo e lavoro occorrono misure urgenti di sostegno.

«A rischio c’è tutta la filiera del “Made in Italy” – ha detto il consigliere Matteo Daffadà che ha firmato la risoluzione proposta dalla collega Nadia Rossi – e anche nel nostro territorio sono significative le contrazioni che riguardano il fatturato, le produzioni e gli ordini e pesa il forte calo dell’export e delle vendite al dettaglio.

Quindi tutta la filiera è in sofferenza, l’artigianato e la manodopera, l’industria tessile, quella conciaria, il commercio e i servizi». Il comparto merita un’attenzione particolare: «Occorre tener conto del fatto che la moda è settore ad alta intensità di manodopera, con una netta prevalenza della componente femminile – sottolinea il consigliere – abbiamo proposto di cercare le soluzioni insieme alle associazioni imprenditoriali, sindacali e istituzionali, per salvaguardare l’occupazione e consentire al settore di ripartire il prima possibile: pensiamo a facilitazione dell’accesso al credito per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese, sostegno a innovazione e sostenibilità, sgravi fiscali e contributivi a fronte di progetti di rete di piccole e medie imprese, sostegno alla filiera incentivando il mantenimento della subfornitura locale, defiscalizzazione per le aziende che riportano la produzione sul territorio e, nella cornice del Patto per il Lavoro e il Clima incoraggiare e sostenere la conversione del settore verso il nuovo modello di green fashion».