Rispetto normativa anti-covid: intensa attività dei Carabinieri durante le feste

Sono proseguiti per tutto il periodo natalizio, in tutto il territorio della Provincia, le attività preventive predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma finalizzate alla verifica del rispetto delle norme previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Complessivamente, nell’arco temporale di riferimento, l’Arma di Parma, ha impiegato per le specifiche esigenze oltre 300 pattuglie in servizio esterno, presenti sul territorio 24 ore su 24, e sempre pronte, grazie al costante collegamento con le rispettive Centrali Operative, ad un immediato impiego in caso di emergenza.

Seppur riscontrato un generale rispetto da parte della cittadinanza degli obblighi imposti dagli ultimi Dpcm ed non ha aver rilevato particolari criticità, sono stati svariati gli interventi delle pattuglie dell’Arma operanti su tutti i 44 Comuni della provincia ducale, spesso richiesti dagli stessi cittadini che segnalavano violazioni alla normativa anti Covid.

A Parma, complessivamente sono state controllate oltre 800 persone e 150 esercizi commerciali ed elevate sanzioni nei confronti di 5 soggetti, tutti in quanto trovati fuori dalle proprie abitazioni nell’arco orario compreso tra le 22:00 e le 05:00 e quindi non ottemperanti al previsto “coprifuoco”.

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno controllato 580 persone e 140 attività commerciali. All’esito degli accertamenti 9 persone venivano sanzionate per mancato rispetto della distanza interpersonale e mancato utilizzo dei D.P.I., mentre ad un esercizio commerciale, un bar nel comune di Noceto, veniva comminata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni, in quanto, nonostante i divieti imposti dalla normativa, aveva permesso ad alcuni avventori, di consumare bevande nell’area di pertinenza del locale.

A Borgo Val di Taro e nei centri limitrofi, i Carabinieri hanno sottoposto ad accertamenti 550 persone e numerosi esercizi commerciali, sanzionando in tutto 25 soggetti per mancato rispetto della distanza interpersonale e mancato utilizzo dei D.P.I., specie in alcuni piccoli Paesi di montagna, in cui, nonostante i divieti, alcuni non hanno voluto rinunciare ad un brindisi nei bar di riferimento.

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno controllato oltre 400 soggetti e 130 esercizi commerciali, sanzionando in tutto 4 persone per violazione del divieto di assembramento e per mancato utilizzo dei D.P.I.

Contestualmente, su tutta la Provincia, numerosi sono stati gli interventi, preventivi e repressivi, finalizzati a contrastare ogni forma di illegalità che hanno portato alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di svariati soggetti ed all’arresto in flagranza di reato di altri, nonché di soccorso ad alcuni cittadini, che in situazione di bisogno accentuata dall’attuale emergenza sanitaria, si sono rivolti ai Carabinieri per chiedere aiuto.