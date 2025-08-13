Rissa in piazzale della Pace, Tramuta (FdI): “Il responsabile venga espulso”

Il cittadino tunisino pluripregiudicato, regolare nel territorio nazionale, dopo avere provocato una violenta lite in piazzale della Pace, aggredendo un altro straniero con spray al peperoncino, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza emanato dal Governo, doveva essere accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri ed essere espulso per motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico.

La sola denuncia a piede libero non è adeguata data la pericolosità dell’individuo e i suoi precedenti penali.

Le autorità sono determinate a garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri residenti nel territorio nazionale. Il Decreto Sicurezza fornisce gli strumenti necessari per affrontare situazioni di pericolo e illegalità, assicurando che individui pericolosi vengano espulsi e non rappresentino una minaccia per la comunità.

Giuseppe Tramuta – Consigliere Comunale FDI

