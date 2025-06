Ristorante Romani Vicomero, Serata Insieme: sapori, musica e solidarietà

È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa in Municipio, l’edizione 2025 della “Serata Insieme”, l’iniziativa benefica a sostegno della Cooperativa Sociale Insieme, in programma lunedì 16 giugno, alle ore 20, nel giardino del Ristorante Romani di Vicomero.

Un evento che, anche quest’anno, si propone come un’occasione speciale per unire solidarietà, enogastronomia di eccellenza e intrattenimento, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle attività della Cooperativa, impegnata quotidianamente nel promuovere inclusione, autonomia e qualità della vita per persone con disabilità, attraverso progetti educativi, assistenziali e riabilitativi personalizzati.

Ne hanno parlato il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti, il Presidente di Cooperativa Sociale Insieme Matteo Ghillani e la vicepresidente Marina Basteri, il Presidente di Parma Quality Restaurants Enrico Bergonzi e Fabio Romani del Ristorante Romani.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “La Cooperativa Insieme è una realtà molto importante per la nostra città, per l’azione di cura e il ruolo sociale che svolge ogni giorno. Quando arriva il momento di questa cena, dimostra tutta la sua forza: una folla di persone sceglie di venire al Ristorante Romani, per dimostrare quanto siano importanti il messaggio, l’insegnamento e i valori della Cooperativa. È un momento molto significativo perché si sprigiona anche la capacità della città di stare vicino a chi fa qualcosa per il bene di Parma: credo che sia un valore prezioso, da custodire e da presentare in maniera importante, come abbiamo fatto questa mattina”.

“La Serata Insieme rappresenta un appuntamento significativo non solo per il suo valore simbolico, ma anche per l’impatto concreto che ha sulla vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In un clima di festa, gusto e musica, questa iniziativa riesce a trasmettere un messaggio profondo di inclusione e solidarietà, dimostrando quanto sia forte il legame tra la nostra comunità e la Cooperativa Sociale Insieme – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti. Sosteniamo con convinzione progetti come questo che mettono al centro la persona, valorizzando le differenze e promuovendo percorsi di autonomia e partecipazione attiva. Ringrazio tutti coloro che, con generosità e impegno, rendono possibile questo evento: insieme, davvero, si può fare la differenza”.

Il Presidente Cooperativa Insieme Matteo Ghillani ha affermato: “È un enorme piacere e onore ricevere il sostegno e la fiducia del Consorzio Parma Quality Restaurants, attore di grande rilievo del tessuto economico-sociale-culturale del nostro territorio e della comunità, e dell’amministrazione comunale, capofila di un’ampia rete di relazioni istituzionali, di tanti amici del terzo settore e di tutti i partecipanti. Grazie a questa sinergia la nostra cooperativa ha fruito e fruisce di un importante sostegno alle proprie attività. Quest’anno il ricavato sarà impiegato per implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie nel potenziare i sostegni a favore delle persone con disabilità intellettiva e/o disturbo dello spettro autistico. Intuiamo e siamo consapevoli del fatto che i bisogni e la qualità di vita delle persone che supportiamo e dei loro familiari potranno ricevere risposta e implemento solo da una risposta collettiva analoga a quella che si sviluppa nella Serata Insieme”.

Serata Insieme

La serata si svolgerà con formula di cena itinerante sotto le stelle, con tante isole del gusto allestite nel parco del ristorante: i partecipanti e le partecipanti potranno degustare alcune delle migliori specialità della cucina parmigiana. Ad accompagnare la serata la musica dal vivo della band Jessica Pistis, l’animazione dei Ragazzi di Io Parlo Parmigiano, la divertente riffa condotta da Ape Regina, a seguire dj set di RebyF. Sono previste anche attività per i più piccoli che potranno divertirsi con l’animazione di Jessy&Ziggy.

Il contributo per partecipare è a partire da 30 euro per gli adulti, 10 euro per ragazze e ragazzi fino a 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per bambine e bambini fino a 8 anni. È possibile evitare la fila usufruendo dell’opzione “salta la coda”, effettuando un bonifico bancario con causale “Donazione Serata Insieme”. La donazione sarà fiscalmente deducibile al 26%.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità.

Dalle ore 19 sarà attivo un servizio navetta gratuito dalla rotatoria di Vicomero al ristorante, operativo fino alle ore 01:00.

La storia di Serata Insieme

Dal 2019 ad oggi “Serata Insieme” ha raccolto 83.440 euro, grazie alla generosità di chef, fornitori, volontari e volontarie, che hanno permesso la realizzazione di progetti strategici, tra cui: la creazione e l’utilizzo quotidiano dell’app DIGIPI, attività psicomotorie per 27 utenti, formazione per 40 operatori e operatrici, progettazione del restyling del Centro Diurno Dimun, previsto per il 2026.

Durante la serata sarà annunciato il nuovo progetto 2025, volto a promuovere opportunità personalizzate attraverso le nuove tecnologie, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità.

L’iniziativa è resa possibile grazie al prezioso contributo di Parma Quality Restaurants, al Ristorante Romani per l’ospitalità, al sostegno di numerosissimi partner e realtà del territorio. L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Azienda Sanitaria Locale di Parma, Confcooperative Parma, Consorzio Solidarietà Sociale.

Info e aggiornamenti sulle pagine social di Cooperativa Insieme e del Parma Quality Restaurants.