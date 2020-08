Ritorna “Musica in collina”: tre concerti tra il 5 e il 10 settembre a Collecchio, Montechiarugolo e Traversetolo

La prima edizione di Musica in Collina, la rassegna voluta dall’Unione Pedemontana Parmense nei suoi territori, riprende dopo la breve pausa agostana il proprio calendario di appuntamenti con una serie ravvicinata di tre concerti che si terranno al Parco Nevicati di Collecchio sabato 5 settembre alle 21.30, al Castello di Montechiarugolo domenica 6 settembre alle 21.00 e alla Corte Agresti di Traversetolo giovedì 10 settembre alle 21.30.

Protagonisti insieme alla violinista Mihaela Costea gli insiemi da camera e i solisti della Toscanini e della Toscanini Next che si esibiranno in tre appassionanti concerti di grande richiamo e di notevole spessore artistico.

A Collecchio si esibiranno gli Archi della Filarmonica Toscanini, guidati da Mihaela Costea che sarà anche solista del concerto. Presenteranno tre assoluti capolavori della storia della musica, il Concerto Grosso op. 6 n. 4, in re maggiore, di Arcangelo Corelli, la famosa Aria dalla Suite n. 3 in re maggiore per orchestra BWV 1068 (che tutti conoscono come “Aria sulla quarta corda”), creata da Johann S. Bach e le celeberrime Quattro Stagioni, i primi quattro Concerti tratti da Il cimento dell’armonia e dell’invenzione op.8 di Antonio Vivaldi.

A Montechiarugolo la stessa Mihaela Costea sarà l’interprete di uno straordinario recital per violino solo. Nella suggestiva e perfetta acustica del cortile del Castello, la spalla della Filarmonica Toscanini presenterà un programma, basato su brani di Bach e Paganini, tanto difficile e virtuosistico sotto il profilo tecnico quanto evocativo e poetico su quello interpretativo. Evento che si aggiunge alla programmazione già annunciata, ma molto atteso per il valore dell’interprete, il concerto inizierà alle 21.

Infine, alla Corte Agresti di Traversetolo, un eccezionale omaggio a Federico Fellini nel Centenario della nascita grazie alla voce di Mascia Foschi, che darà vita alle parole di Giulietta Masina, e all’Ensemble della Toscanini Next (Rosita Piritore pianoforte, Alessandro Schiavetta clarinetto, Andrea Coruzzi fisarmonica, Roger Catino percussioni e arrangiamenti) che interpreterà le celeberrime musiche di Nino Rota tratte dai film più famosi del regista riminese (La strada, La dolce vita, Le notti di Cabiria, Amarcord, Otto e ½).

Le dimensioni degli spazi e le regole di distanziamento che sarà obbligatorio rispettare limitano l’accesso del pubblico. I biglietti sono in prevendita sul sito www.biglietteriatoscanini.it o alla biglietteria di Viale Barilla 27/A a Parma, che ha riaperto il 25 agosto. Informazioni allo 0521-391339 (da martedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio anche dalle 14 alle 17) o scrivendo a biglietteria@latoscanini.it.

In ottemperanza alle indicazioni della normativa vigente per i luoghi di pubblico spettacolo la vendita dei posti avverrà previa registrazione del nome, cognome e recapito dell’acquirente e l’accesso agli spazi sarà consentito solo previo controllo dell’identità. I dati registrati saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy e saranno conservati per i soli 14 giorni successivi alla data dell’evento. Si raccomanda un arrivo anticipato, sia per la distanza tra il luogo del concerto e l’ingresso, sia per evitare assembramenti che dovrebbero poi essere regolati.

Aemilia, L’estate della Toscanini in Emilia-Romagna, di cui Musica in Collina è parte significativa, arriva con questi concerti vicino al grande obiettivo dei cento appuntamenti in meno di due mesi, traguardo che raggiungerà entro fine mese. Essa è resa possibile dal contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione Monte Parma, Camera di Commercio di Parma e Conad Centro Nord. CePIM spa è partner istituzionale della Fondazione Arturo Toscanini.