Ritorna Padus Mirabilis a Sacca di Colorno, la grande festa del Po

Dalle eccellenze enogastronomiche del territorio all’attenzione per l’ambiente e la natura, passando per tanta buona musica, ma anche arte, performance, riscoperta di antiche tradizioni, attività ludiche, presentazioni di libri, laboratori per grandi e piccini e ancora tante occasioni per vivere lo straordinario paesaggio naturale del Po con le sue vie d’acqua e le tante singolarità, il tutto a Sacca di Colorno, la nota Versailles italiana dei duchi di Parma per la seconda e attesa edizione di “Padus Mirabilis” in programma il 17 e 18 settembre 2022.

La due giorni dedicata alle singolarità territoriali del Grande Fiume e delle vie d’acqua quest’anno include la sezione “Un Po ad Oriente”, un’occasione per rivolgere uno sguardo speciale a quelle terre tanto lontane verso la cui direzione scorrono anche le acque del fiume per arrivare al mare.

Per il mondo occidentale, l’Oriente è un luogo esotico in cui proiettare emozioni, desideri impossibili e fantasie, ed è favoloso perché gli elementi fantasmatici vi superano di gran lunga la realtà.

“Padus Mirabilis”, organizzata da BieBi Eventi in collaborazione con l’architetto Vitaliano Biondi (Arvales Fratres) ha i patrocini del Comune di Colorno, Comune di Parma, Provincia di Parma, Mab Unesco Po Grande e il sostegno dell’Autorità di Bacino del Po e, anche quest’anno, propone un calendario ricchissimo di appuntamenti e iniziative. (Tel.0521.313300; info@biebieventi.com; www.biebieventi.com, Facebook – Instagram @biebieventi.com). Ingresso 3 euro. Gratuito fino ai 12 anni.

PROGRAMMA

PER ENTRAMBE LE GIORNATE:

Street Market di Artigianato Artistico e Aziende Agricole e degustazioni

Ristorazione del territorio

Degustazione Tortéj Dóls, Vini e Pani del Po

Incontri culturali sul fiume Po e dintorni d’Oriente, a cura di Vitaliano Biondi

Mostra fotografica IO MANGIO LOCALE Collettiva fotografica a cura di G.F. Color’s Light Colorno

Un Po ad Oriente;

LidoBeach – bagni elioterapici con ombrelloni, sdraio e lettini mare

Sacca in movimento, Navigazione sul Grande Fiume

Simposio degli artisti del Bijou. Mini Contest delle realizzazioni più meritevoli

Giochi antichi in legno a cura di Officina Clandestina

Carosello a pedali. Ecogiostra con materiali di recupero e riciclo

Esposizione e vendita barche da fiume

Oltrepassaparola. Laboratorio di sperimentazioni, giochi di parole e suoni

SABATO 17 SETTEMBRE:

Mini Contest del Bijou più meritevole

Laboratorio creativo del Bijou a cura di Chiara Storci, Museo del Bijou di Casalmaggiore

Dimostrazione EdoFly di volo di alcuni aquiloni tra i più grandi al mondo con laboratori di costruzione per bambini

Arrivo del CicloRaduno MountainBike Organizz. Comune di Trecasali Sissa

Un Po ad Oriente: MINI INDACO; LIBER-ECO, DISCIPLINE DEL BENESSERE; HAMMOCK RELAX; BODY PAINTING; ATTORNO AL TE;

PADUS OFF:

– Food Music & Drink

– DJ Set by BluToma Cocoimperiale dalle ore 21:00

DOMENICA 18 SETTEMBRE:

Un Po ad Oriente: MINI INDACO; LIBER-ECO, DISCIPLINE DEL BENESSERE; HAMMOCK RELAX; ATTORNO AL TE; SUMI-E;

Workshop di pittura e cerimonia del Te a cura di Shihanke Sandro Savoldelli Loda

Pompieropoli percorso ludico, informativo ed esperienziale per i partecipanti più piccoli. Una nuova visione degli eventuali ostacoli che ci circondano.

Da MasterChef Spagna e Cuba: Chef Charoval con la Paella del Po

Cena con concerto in acustico dei Penta’s

PADUS OFF:

– Food Music & Drink

– Concerto tributo a Max Pezzali & 883 con Time Out dalle ore 21.00