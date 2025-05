Ritrovati ordigni nella Scuola nel Parco: evacuazione temporanea della cittadinanza

Durante i lavori del cantiere della futura Scuola nel Parco, situata nell’area dell’Ex Castelletto, tra via Zarotto e via Sidoli, sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Gli ordigni, che non risultano instabili e in condizioni di pericolo immediato, dovranno essere rimossi e fatti brillare in sicurezza secondo le procedure previste dal protocollo militare e disposte dall’ordinanza emessa ieri dalla Prefettura di Parma.

L’operazione degli artificieri comporterà l’evacuazione temporanea di un’area con un raggio di circa 500 metri dal punto di ritrovamento ed è programmata per domenica 15 giugno 2025, dalla prima mattina sino al temine delle operazioni. Tale operazione interesserà poco meno di seimila persone.

Tutti i settori del Comune di Parma – dalla Protezione Civile alla Polizia Locale, dal

Sociale alla Mobilità, dall’Ambiente fino al Benessere Animale – sono impegnati per garantire che l’evacuazione avvenga con il minor disagio possibile per la cittadinanza coinvolta e si sta già lavorando all’allestimento di un’area sicura dove poter accogliere temporaneamente le persone che ne avranno necessità.

Di seguito elencate le strade e tutti i numeri civici che saranno interessati dall’operazione di evacuazione:

Largo Bucciarelli Ducci Brunetto: 1/A – 1/B Largo Carli Guido: 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 Largo Marinai D’Italia: Strada inibita alla circolazione. Nessun civico presente. Largo Piccoli Flaminio: 3 – 5 – 21 – 23 Piazza Maestri Athos: 1 – 3 – 3/A – 5 – 19 – 19/A – 19/B – 19/C – 19/D Strada Budellungo: 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8/1 – 8/2 – 9/A Strada Casa Bianca: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 15/1 – 17 – 19 – 19/1 – 23 – 23/1 – 25 – 25/1 – 27 Strada Torelli Pomponio: 30 – 31 – 31/A – 31/B – 31/D – 33 – 33/1 – 33/A – 33/B – 33/C – 34 – 34/1 – 35 – 36 – 37 – 37/A – 38 – 38/A – 39 – 39/A – 39/B – 39/C – 39/D – 39/E – 39/F – 40 – 40/A – 49/A – 51/A – 51/B – 51/C – 52 – 52/A – 53 – 54 – 54/A – 55 – 55/A – 56 – 57/A – 58 – 60/A – 60/B – 62 Strada Traversetolo: 1/A – 2/A – 3/A – 4/A – 4/B – 4/C – 4/D – 5 – 6 – 6/1 – 9 – 10 – 11 – 12 – 12/1 – 12/2 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 21/A – 23 Strada Zarotto Antonio: 33 – 35 – 37 – 37/1 – 39 – 41 – 41/A – 47 – 49 – 51 – 51/A – 51/B – 53 – 55 – 57 – 57/A – 59 – 59/A – 61 – 61/A – 63 – 63/A – 63/B – 63/C – 63/E – 65 – 67 – 69 – 71 – 71/A – 71/B – 71/C – 71/D – 71/E – 71/F – 73 – 75 – 77/A – 88 – 88/A – 90/A – 92 – 92/A – 94 – 102/A – 104/A – 110 – Stradello Dei Gladioli: Strada inibita alla circolazione. Nessun civico presente. Via Archimede: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 Via Battei Luigi: 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12/A – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 Via Berlinguer Enrico: 6 – 8 – 10 Via Boves: 1 – 2 – 4 – 6 – 8 Via Catalani Alfredo: 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 Via Cella Pietro: 2 – 4 – 4/A – 4/B – 4/C – 4/D – 4/E – 6 Via Cenni Giuseppe: 1 – 4 – 5 – 6 – 6/A – 7 – 7/1 – 7/A – 7/B – 7/D – 8 – 9 – 10 – 14 – 14/1a – 16c – 16d Via Coventry 5 – 7 – 8 Via De Nicola Enrico: Strada inibita alla circolazione. Nessun civico presente. Via Dossetti Don Giuseppe: Strada Inibita Alla Circolazione. Nessun civico presente. Via Einaudi Luigi: 1 – 2/A – 4 Via Einstein Albert: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 Via Frank Anna: 2 – 3 – 4 – 5 – 10 Via Galimberti Duccio: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8/1 – 8/2 – 9 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 24 Via Goria Giovanni: 2 – 3 – 4 Via Gronchi Giovanni: 4 Via Hiroshima: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Via Kant Emmanuel: 1 – 2 – 2/1 – 2/2 – 4 Via Lidice: 1 Via Locatelli Giuseppe: 4 – 6 Via Maccolini Emilio: 1/C – 2 – 3 – 4 – 6 Via Marcello Benedetto: 2 – 3 – 4 Via Marx Carlo: 1 – 3 – 3/1 – 4 – 4/1 – 5 – 5/1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 Via Marzabotto: 11 – 12 – 13 – 14 Via Montebello: 65 – 67 – 69 – 78/A – 78/B – 78/C – 78/E – 79 – 80 – 80/1 – 80/A – 80/B – 80/C – 80/D – 80/E – 80/F – 80/G – 80/H – 80/I – 80/L – 81 – 81/A -81/B – 81/C – 81/D – 82 – 82/A – 82/B – 82/C – 82/D – 83 – 83/A – 83/B – 83/C – 83/D – 83/F – 84 – 84/A – 84/B – 84/C – 84/D Via Oradour: 2 – 2/B – 4 – 6 – 6/A – 7 – 9 Via Rossi Giuseppe: 1 – 3 – 3/1 – 4 – 4/1 – 5/A – 6 – 7 – 7/A – 9 – 11 – 11/A – 11/B – 11/C – 13 Via Segni Antonio: 1 – 3 Via Sidoli Giuditta: 2 – 4 – 6 – 8 – 9/A – 9/C – 9/D – 9/E – 9/G – 9/H – 10 – 11 – 11/A – 12 – 16 – 16/A – 18 – 18/A – 20 – 22 – 24 – 28 – 30 – 32 – 34 – 34/1 – 36 – 38 – 40 – 46 – 48 Via Senza Denominazione – Strada Da Via Marx Carlo A Via Hiroshima. Via Senza Denominazione – Strada Senza Uscita Da Via Archimede. Via Senza Denominazione – Strada Senza Uscita Da Via Einstein Albert. Via Senza Denominazione – Strada Senza Uscita Da Via Marx Carlo. Via Spadolini Giovanni: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 Via Stalingrado: 1 Via Terracini Umberto: 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 37 Via Varsavia: 2 – 4 Via Zaccagnini Benigno: 3 Via Zanardi Bonfiglio: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5/A – 6 – 8 Viale Sette Fratelli Cervi: 23 – 23/A – 25 – 25/A



Nei prossimi giorni verrà comunicata in dettaglio la modalità organizzativa per l’accoglienza della popolazione che si troverà in città il giorno dell’operazione, sarà diramato un video tutorial con tutte le informazioni necessarie e creata una pagina dedicata sul sito del Comune di Parma con le FAQ, ogni aggiornamento in tempo diretto e un numero telefonico dedicato.

Il Comune invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali e a collaborare con le autorità per garantire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza