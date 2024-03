Rizzoli Emanuelli diventa main partner di GialloZafferano

Per il 2024, Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche a conduzione familiare italiana, punta tutto sul digital: diventa main partner di GialloZafferano, il food media brand di Mondadori Media, leader in Italia con 19 milioni di utenti unici al mese (dati Audicom, novembre 2023 – gennaio 2024) e 69 milioni di followers sui social.

Protagonisti, nel corso dell’anno, a partire dal periodo pasquale, sono i prodotti più iconici dell’azienda parmense come le Alici in Salsa e lo Sgombro Selezione Imperiale insieme alle specialità del Banco frigo: le Alici Dolci e le Marinate del Mar Cantabrico.

Il progetto prevede una comunicazione integrata che si sviluppa su GialloZafferanoattraverso foto e video ricette realizzate ad hoc per l’iniziativa con una total domination sulle principali preparazioni che contengono, tra gli ingredienti, le alici.

L’hub sul sito, dedicato alle alici e allo sgombro e arricchito con contenuti speciali, è stato pensato proprio per valorizzare e raccontare l’unicità dei prodotti Rizzoli Emanuelli che nascono da una grande esperienza nella lavorazione tradizionale, dalla passione per il mare e da un gran rispetto per i suoi fondali.

La collaborazione prevede anche il coinvolgimento di Food Creator come Anna Rizzoli, oggi volto social del brand e quinta generazione dell’azienda Rizzoli Emanuelli. Tra i talent ingaggiati troviamo: Sebastian Fitarau, resident chef creator di GialloZafferano, seguito da una community di oltre un milione di follower che propone una cucina contemporanea e genuina, curata nei dettagli anche nelle preparazioni più semplici. Inoltre, Giovanni Castaldi, volto di GialloZafferano, custode della cucina campana e appassionato interprete della tradizione, che avrà il compito, con le sue ricette, di raccontare il prodotto iconico Rizzoli e le Alici a basso contenuto di sale.



Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli ha commentato: “Abbiamo scelto di investire sul sito e sui profili social di GialloZafferano in modo capillare e continuativo nel 2024. Puntiamo ad entrare nelle cucine degli italiani proponendo ricette replicabili tra le mura domestiche, ma allo stesso tempo golose e con un segreto: i prodotti Rizzoli sapientemente utilizzati dai creator e volti di GialloZafferano ci consentiranno di fidelizzare e intercettare nuovi consumatori e di raccontare, attraverso la figura di Anna, il saper fare della famiglia Rizzoli che da oltre un secolo tramanda, di generazione in generazione, l’esperienza dei maestri acciugai: dalla pesca, alla salagione fino alla lavorazione manuale dei suoi prodotti”.



Andrea Santagata, amministratore delegato di Mondadori Media ha dichiarato: “La sinergia tra la raffinata selezione di ingredienti Rizzoli Emanuelli e l’autorevolezza e la creatività di GialloZafferano ha consentito di stringere questa partnership della durata di un anno che si propone di offrire al pubblico un’esperienza culinaria completa e di qualità.

Puntiamo a creare e offrire ricette originali e della tradizione gastronomica, valorizzate dall’utilizzo degli ingredienti storici del nostro partner, grazie anche al coinvolgimento nel progetto di food creator in grado di interpretare al meglio i prodotti di Rizzoli Emanuelli, massimizzando la comunicazione sui profili social di GialloZafferano e all’interno dell’hub dedicato sul sito”.