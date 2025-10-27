Rizzoli Emanuelli sostiene le giovani promesse del Rugby Noceto

Rizzoli Emanuelli, azienda leader nel settore delle conserve ittiche, entra a far parte della famiglia del Rugby Noceto come sponsor ufficiale delle squadre giovanili. La partnership nasce dal legame profondo con il territorio e dalla volontà di sostenere le nuove generazioni attraverso lo sport, veicolando valori condivisi come impegno, spirito di squadra e tradizione.

Durante la presentazione ufficiale delle squadre giovanili, sabato 18 ottobre, i piccoli atleti hanno indossato per la prima volta le nuove maglie brandizzate con il logo e l’immagine del prodotto iconico “Le Alici in Salsa Rizzoli”, in un momento di entusiasmo e condivisione tra ragazzi, famiglie e staff tecnico.

«Essere sponsor ufficiale delle giovanili del Rugby Noceto significa investire nei giovani e nei valori che guidano lo sport e la nostra azienda da oltre un secolo», ha dichiarato Massimo Rizzoli, direttore generale. «Impegno, etica e lavoro di squadra sono alla base del nostro lavoro quotidiano e della nostra storia ultracentenaria. Il Rugby insegna a lavorare insieme con dedizione e rispetto delle regole, ed è lo stesso spirito che guida il nostro brand ogni giorno».

Con questa iniziativa, Rizzoli Emanuelli rinnova l’attenzione verso le nuove generazioni, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole, e rafforza il proprio legame con la comunità parmense, unendo sport, educazione e tradizione locale.