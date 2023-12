Roberto Fico: “M5S e Parma, un legame storico che prosegue con rinnovata energia”

“Il M5S, che a Parma ottenne la prima affermazione di importanza nazionale, a Parma è oggi presente e vitale, organizzato in un nuovo Gruppo Territoriale forte e coeso, che intende essere protagonista nella vita cittadina dimenticando vicissitudini che appartengono a un passato ampiamente superato”: è questo il messaggio lanciato dall’ex presidente della Camera Roberto Fico alla città e agli attivisti pentastellati in un incontro tenutosi giovedì scorso 14 dicembre presso un locale del centro città.

Roberto Fico era a Parma come ospite di un evento (la registrazione della trasmissione Antigone, condotta dal giornalista Federico Casanova e che sarà trasmessa da 12 Tv Parma nelle prossime settimane) e l’occasione è stata propizia per organizzare un evento che ha permesso ai tanti attivisti e simpatizzanti di confrontarsi, anche in maniera confidenziale, con lo storico esponente del M5S. “Ed è stato proprio in quest’occasione che Fico ha sottolineato la vitalità del nostro nuovo Gruppo Territoriale, che si è recentemente insediato a Parma, come in tantissime altre città italiane, a seguito della riorganizzazione delle realtà territoriali voluto dal presidente Giuseppe Conte”, commentano in una nota il coordinatore provinciale Simone Guernelli e il coordinatore del Gruppo cittadino Gabriele Buonasperanza.

LEGGI ANCHE: Top 50, la classifica delle 50 persone più influenti di Parma

Da sottolineare anche il programma della giornata successiva, durante la quale Fico ha incontrato il sindaco Guerra e l’intera giunta, per poi fare visita a due realtà storiche di Parma nel campo del volontariato: l’emporio solidale e la mensa di padre Lino gestita dai frati francescani. In questi due luoghi è stato possibile per Fico conoscere il grande cuore che anima i tanti volontari che si prodigano quotidianamente a favore dei più deboli. “Un sentito grazie va al mondo del volontariato, accanto al quale però dovrebbe operare anche la politica di un governo che invece sta aumentando le povertà e le disuguaglianze, anche in città tradizionalmente benestanti come Parma, con scelte che il M5S continuerà a contestare nel segno della giustizia sociale” , conclude la nota degli esponenti locali del Movimento.