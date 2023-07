Rocca di Sala Baganza, presentazione-spettacolo del libro “L’ultima sorpresa” di Tiziana Barbieri

L’attesa, il destino che si incardina nel tempo, la vita che è accaduta e quella che avrebbe potuto essere. Sono soltanto alcuni degli snodi tematici del romanzo, edito da Ponte Gobbo, “L’ultima sorpresa” di Tiziana Barbieri, che la stessa autrice presenterà domenica 30 luglio alle ore 21.30 nel Cortile della Rocca Sanvitale di Sala Baganza.

Già autrice di “Route 66: l’America infinita”, per la sua ultima opera Barbieri ha scelto la materia universale del mito per raccontare i paradossi dell’esistenza. Le vicende narrate si collocano temporalmente poco dopo la conclusione della guerra di Troia. Per Achille e Ulisse, che ora devono rientrare nella vita vera, la sfida è opposta e simmetrica: il primo deve liberarsi dalla colpa, mentre l’altro non vuole immettersi in un futuro che lo alletta e lo spaventa.

Barbieri insegna letteratura italiana e latina al Liceo Scientifico Marconi di Parma. Ha collaborato con riviste letterarie ed è autrice di vari reportages di viaggio e articoli letterari. Si occupa, sul piano didattico, di scrittura creativa e ha pubblicato diversi libri che raccolgono il lavoro fatto insieme agli studenti.

La presentazione sarà accompagnata dalla voce narrante di Gianfranco Tosi e dalle musiche di Domenico Iavazzo e Maurizio Casaluce. Tosi frequenta i palchi teatrali da 25 anni e si è formato come attore e drammaturgo da maestri quali Dario Fo, Stefano Benni, Emanuele Aldrovandi e altri docenti dell’Accademia Paolo Grassi operanti al Mamimò di Reggio Emilia.

“Mimmo” Iavazzo è un musicista professionista, approdato ai teatri di avanspettacolo a Napoli e che vanta collaborazioni importanti, come quella con Claudio Villa e la sua orchestra al Sistina e in altri prestigiosi teatri italiani.

Casaluce è un chitarrista autodidatta. Tecnico del suono negli anni ‘80 in uno dei maggiori network radio nazionali, ha partecipato a numerosi concerti rock- blues e collaborato come musicista a vari progetti teatrali. L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.

Domenico Iavazzo e Maurizio Casaluce