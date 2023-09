Roccabianca, Gattara: “Un dovere la trasparenza sui conti. Adesso un piano strade”

Nell’incontro pubblico tenutosi in una affollata Sala Civica della Sede Avis di Roccabianca, alla presenza anche di diversi ex amministratori comunali, il Sindaco Alessandro Gattara ha presentato diversi temi: il bilancio e la situazione economico-finanziaria del Comune, le strade, l’illuminazione pubblica e l’Unione di Comuni.

Con l’ausilio di grafici, tabelle e videoproiettore, Gattara ha iniziato dalle maggiori voci che compongono Entrate e Uscite nel Bilancio di Previsione 2023, costruito in pareggio sia in Parte Corrente sia in Conto Capitale. Sono poi stati illustrati alcuni aspetti rilevanti nella gestione economico-finanziaria, tra cui: l’andamento della cassa dal 2002 al 2022 (negativa continuativamente dal 2008 al 2019, oggi positiva per 1 milione euro), il conseguente disavanzo ripianato a partire dal 2014 al 2021 (1.6 milioni euro in 8 anni), i mutui in essere (24 mutui per una rata annuale pari a 270 mila euro), il costo del personale (nel 2022 pari a 610 mila euro, da 19 a 13 dipendenti negli ultimi 7 anni).

Gattara ha sottolineato come “un bilancio in equilibrio, nel breve e nel lungo termine, garantisce quella conservazione di risorse che porta, poi, alla sostenibilità economica dei diritti e garantisce che le generazioni future godano di tali diritti in misura almeno pari a quelli attualmente riconosciuti”.

Sono poi stati illustrati tre diversi temi, tutti con implicazioni dirette sul bilancio: le strade, l’illuminazione pubblica e l’Unione di Comuni.

Il costo complessivo per la manutenzione straordinaria delle strade comunali è stimato in 2.5 milioni euro. I lavori negli ultimi 20 anni (2005, 965 mila euro; 2006, 320 mila euro; 2008, 200 mila euro; 2016, 55 mila euro) sono tutti stati eseguiti con mutui o rinegoziazione mutui. La rata dei mutui in essere per manutenzione straordinaria strade comunali ammonta a 65 mila euro/anno fino al 2044. Nel 2023, per la prima volta da 20 anni, sono disponibili fino a 400 mila euro per spese come la manutenzione straordinaria delle strade (senza indebitamento).

Nel 2022 è stata completata la riqualificazione a LED dell’intero impianto di Illuminazione Pubblica con affidamento tramite Consip (Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana) a City Green Light Srl per 720 mila euro (+100 mila per lavori) in 9 anni, comprensivo di: tutte le attività di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di reperibilità e pronto intervento. Il canone annuale è oggi leggermente inferiore ai costi sostenuti fino al 2021 (senza indebitamento).

Nel 2023 è stata costituita l’Unione di Comuni “Bassa Ovest Parmense”, con i Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e San Secondo Parmense. Il Programma di Riordino Territoriale PRT della Regione Emilia-Romagna eroga contributi in modo strutturale alle Unioni di Comuni (ogni anno 20 milioni euro / 40 Unioni circa). I contributi finanziano le funzioni conferite all’Unione (minimo 4, massimo 13 funzioni finanziate nel PRT 2021-23). Entro 2 anni saranno conferite le prime 4 funzioni: Protezione Civile, Gestione del Personale, Informatica, Polizia Locale. Sono stati già concessi contributi dalla Regione all’Unione Bassa Ovest Parmense per 100 mila euro per fase di avvio e 40 mila euro per temporary manager. L’Unione si prevede avrà raggiunto una prima fase di sviluppo tra 3/5 anni.

Il materiale presentato dal Sindaco è pubblicato su tutti i canali online del Comune di Roccabianca.