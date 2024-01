Roccabianca, si appropria indebitamente del denaro dell’azienda per cui lavora: denunciato

Per troppi mesi i conti dell’azienda non “quadravano” in quanto, l’addetto alle vendite di prodotti alimentari, non consegnava gli incassi giornalieri al proprio responsabile di una nota azienda parmigiana.

L’ispezione contabile da parte degli incaricati della sede centrale, ha permesso di verificare un ammanco di oltre 9mila euro totalmente ingiustificato.

In questo modo un 40enne residente a Roccabianca, che si occupava di effettuare vendite di prodotti alimentari a numerosi commercianti della provincia di Parma è finito nei guai per appropriazione indebita aggravata e continuata.

Probabilmente all’origine del gesto ci sono stati problemi di natura economica da “tamponare” provvisoriamente, con i gruzzoletti di contanti reperiti al lavoro. Purtroppo il gioco è sfuggito di mano all’addetto alle vendite che, nel giro di pochi mesi, ha intascato indebitamente numerosi incassi aziendali senza corrisponderli al suo responsabile. In poco tempo la cifra accumulata ha raggiunto l’importo di 9mila euro. Una banale ispezione ha interrotto l’appropriazione del denaro e anche il rapporto di lavoro fra l’azienda alimentare ed il proprio dipendente. Inevitabile la denuncia – querela.

I Carabinieri della Stazione di Roccabianca hanno svolto accurate indagini acquisendo tutti gli elementi necessari ad accertare le responsabilità del 40enne che, per tale motivo, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di appropriazione indebita.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma