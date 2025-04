Rodolfi Mansueto a TuttoFood: il debutto della nuova gamma foodservice

L’azienda porta in scena la nuova gamma dedicata alla ristorazione professionale, dopo un 2024 chiuso con 145 milioni di euro di fatturato e una crescita al 12%.

L’eccellenza italiana del pomodoro fa tappa a Milano. Rodolfi Mansueto annuncia la sua partecipazione a TuttoFood (Padiglione 2, Stand G21), una delle più importanti fiere internazionali del settore agroalimentare, punto di riferimento strategico per l’export e il dialogo con i mercati globali.

Un appuntamento imprescindibile per l’azienda parmense, presente in oltre 90 Paesi nel mondo con i suoi prodotti, che si racconterà a clienti e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Tuttofood segna il lancio ufficiale della nuova gamma Food Service Rodolfi, che coinvolge anche i marchi Ardita e Alpino. Dopo il debutto del rebranding della linea Retail nel 2024, questo secondo step rappresenta un altro punto di svolta strategico e storico per l’azienda: un rinnovamento che tocca non solo l’immagine, ma l’intera architettura del portafoglio prodotti, pensato per offrire una proposta sempre più razionale, completa e riconoscibile sotto il marchio unico Rodolfi.

Il restyling della linea Food Service si inserisce all’interno del più ampio progetto di riposizionamento dell’identità aziendale, iniziato lo scorso anno con il nuovo packaging retail, il lancio del sito web e la campagna pubblicitaria “Ti svelo un segreto”, trasmessa sulle reti RAI e già premiata a livello nazionale.

Un impegno che si riflette anche nei risultati economici: nel 2024 Rodolfi Mansueto ha raggiunto un fatturato di 145 milioni di euro, segnando una crescita del 12% rispetto al 2023. Numeri che confermano il posizionamento dell’azienda tra i 30 principali produttori di pomodoro al mondo, grazie a una filiera 100% italiana e a un sistema produttivo che valorizza il territorio e le persone.

“Partecipare a TuttoFood significa affermare ancora una volta il valore del pomodoro italiano in Italia e nel mondo. È un’occasione strategica per incontrare i partner storici e presentare le grandi novità che abbiamo costruito in questi mesi, sempre con lo sguardo rivolto all’evoluzione delle necessità del consumatore. Con il rebranding non abbiamo cambiato la nostra anima, l’abbiamo resa più chiara e coerente: abbiamo investito per valorizzare la nostra storia, la filiera corta e la qualità 100% italiana. Ora siamo pronti a raccontare questa evoluzione anche nel canale Foodservice con un’offerta più forte, che ci permetterà di crescere ancora, in Italia e all’estero – ha dichiarato Aldo Rodolfi, presidente di Rodolfi Mansueto.