Rodolfi Mansueto completa il suo rebranding: così il Food Service si rinnova per chef e professionisti

Dopo il restyling della linea retail avvenuto lo scorso anno, Rodolfi Mansueto completa oggi il progetto di unificazione di marca e lo porta nelle cucine professionali con un rebranding dedicato al Food Service.

In un settore Ho.Re.Ca. in continua evoluzione, l’azienda parmense, tra le realtà storiche e più importanti nella trasformazione del pomodoro, sceglie di parlare direttamente a chi ogni giorno trasforma i suoi prodotti in piatti d’autore: chef, pizzaioli e operatori della ristorazione. Una nuova immagine coordinata, più moderna e incisiva, pensata per dare ancora più valore ai professionisti e rendere il brand immediatamente riconoscibile anche sui mercati internazionali.

Non si tratta solo di un cambio d’abito, ma di un vero e proprio ripensamento dell’intera offerta.

Alpino, marchio che richiama le origini dell’azienda, diventa oggi la firma esclusiva del doppio concentrato, proposto in tutti i formati per offrire ai professionisti versatilità e qualità costante.

Ardita, con la sua ricca gamma di polpe, passate, salse e specialità, si presenta invece con un look rinnovato e più contemporaneo, capace di parlare il linguaggio delle cucine moderne.

E per completare il quadro, debutta una nuova linea a marchio Rodolfi, che porta nel mondo del Food Service le stesse passate e polpe amate dai consumatori, ma in formati studiati su misura per le esigenze delle cucine professionali.

“Il rebranding del Food Service rappresenta il naturale completamento di un progetto strategico che ha visto lo scorso anno il rinnovamento della gamma Retail – commenta Massimo Manferdini, direttore commerciale Italia –. Con questa operazione vogliamo essere sempre più vicini ai professionisti della ristorazione, offrendo loro un marchio solido, riconoscibile e capace di ispirare creatività in cucina, in Italia e nel mondo”.

Questo restyling conferma la vocazione di Rodolfi Mansueto ad accompagnare la ristorazione professionale con una proposta completa e coerente: dalle passate vellutate ai doppi concentrati ricchi di intensità, fino alle polpe ideali per la pizza, tutte frutto di una filiera corta e 100% italiana, lavorata a poche ore dalla raccolta per garantire freschezza e qualità costante.

UN ANNO DI NOVITÀ E INVESTIMENTI

Con il nuovo packaging per il Food Service l’azienda completa il processo di rebranding avviato nel 2024, che ha visto il restyling di logo, gamma Retail insieme al lancio del nuovo spot pubblicitario nazionale. La rinnovata presenza digitale e gli investimenti in comunicazione testimoniano la volontà dell’azienda di rafforzare la propria competitività e di sostenere la crescita in Italia e all’estero.