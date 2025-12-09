Quotidiano online di Parma

Rodolfi Mansueto e Rizzoli Emanuelli tra i protagonisti di MasterChef Italia, la cucina più amata della TV

Dall’11 dicembre 2025, due eccellenze parmigiane portano tradizione, qualità e sostenibilità nelle sfide tra aspiranti chef, tra pomodoro 100% italiano e conserve ittiche d’eccellenza

di Tatiana Cogo

La nuova stagione di MasterChef Italia si tinge di gusto parmigiano. Dall’11 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, le cucine del celebre cooking show ospitano due grandi eccellenze locali: il debuto di Rodolfi Mansueto con il suo pomodoro 100% italiano e la quarta partecipazione di Rizzoli Emanuelli con le sue conserve ittiche. Due realtà storiche, entrambe con radici profonde a Parma, che uniscono qualità, tradizione e sostenibilità nelle sfide degli aspiranti chef.

Fondata nel 1896, Rodolfi Mansueto porta nella cucina di MasterChef Polpe, Passate e Doppio Concentrato. La filiera corta, entro un raggio di 60 chilometri dagli stabilimenti, garantisce freschezza, tracciabilità e un legame autentico con il territorio. Accanto alla tradizione, l’azienda ha sviluppato pratiche sostenibili: energia autoprodotta, gestione responsabile dell’acqua e trasporti a basso impatto ambientale, consolidando la propria presenza in oltre 90 Paesi.

Parallelamente, Rizzoli Emanuelli conferma per il quarto anno consecutivo la propria presenza nel programma.

Fondata nel 1906, l’azienda parmense è un punto di riferimento nel settore delle conserve ittiche. Gli aspiranti chef potranno utilizzare l’intera gamma di prodotti Rizzoli: dalle iconiche Alici in Salsa alla linea innovativa di Alici del Mar Cantabrico con −25% di sale, fino a tonno e sgombro premium. Tutte le referenze rispettano l’Antica Regola Rizzoli, con pesca sostenibile al cerchio, lavorazione manuale e lenta stagionatura.

La presenza del brand sarà valorizzata anche da una puntata speciale del MasterChef Magazine, in onda il 25 dicembre, rafforzando ulteriormente la visibilità e il legame con gli appassionati di cucina.

Con il debutto di Rodolfi Mansueto e la confermata partecipazione di Rizzoli Emanuelli, MasterChef Italia celebra le eccellenze parmigiane, trasformando pomodoro e conserve ittiche in simboli di storia, territorio e passione, pronti a raccontare Parma all’Italia e al mondo.


Leggi anche:

Parma celebra Santa Lucia con vari appuntamenti

Guerre, fascismi e democrazie: Parma ospita il confronto internazionale su Spagna, Catalogna e Italia

Tenta di rubare in un negozio di via Pellico con uno zaino schermato: arrestato 26enne

Il 10 dicembre nuovo sciopero del settore igiene ambientale, presidio davanti alla sede Iren

Parma accende il Natale: tradizionale albero in piazza Garibaldi illuminato

Marco Ragionieri nuovo acquisto del Parma Clima: il giovane talento parmigiano nel roster 2026

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies