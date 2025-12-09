Rodolfi Mansueto e Rizzoli Emanuelli tra i protagonisti di MasterChef Italia, la cucina più amata della TV

La nuova stagione di MasterChef Italia si tinge di gusto parmigiano. Dall’11 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, le cucine del celebre cooking show ospitano due grandi eccellenze locali: il debuto di Rodolfi Mansueto con il suo pomodoro 100% italiano e la quarta partecipazione di Rizzoli Emanuelli con le sue conserve ittiche. Due realtà storiche, entrambe con radici profonde a Parma, che uniscono qualità, tradizione e sostenibilità nelle sfide degli aspiranti chef.

Fondata nel 1896, Rodolfi Mansueto porta nella cucina di MasterChef Polpe, Passate e Doppio Concentrato. La filiera corta, entro un raggio di 60 chilometri dagli stabilimenti, garantisce freschezza, tracciabilità e un legame autentico con il territorio. Accanto alla tradizione, l’azienda ha sviluppato pratiche sostenibili: energia autoprodotta, gestione responsabile dell’acqua e trasporti a basso impatto ambientale, consolidando la propria presenza in oltre 90 Paesi.

Parallelamente, Rizzoli Emanuelli conferma per il quarto anno consecutivo la propria presenza nel programma.

Fondata nel 1906, l’azienda parmense è un punto di riferimento nel settore delle conserve ittiche. Gli aspiranti chef potranno utilizzare l’intera gamma di prodotti Rizzoli: dalle iconiche Alici in Salsa alla linea innovativa di Alici del Mar Cantabrico con −25% di sale, fino a tonno e sgombro premium. Tutte le referenze rispettano l’Antica Regola Rizzoli, con pesca sostenibile al cerchio, lavorazione manuale e lenta stagionatura.

La presenza del brand sarà valorizzata anche da una puntata speciale del MasterChef Magazine, in onda il 25 dicembre, rafforzando ulteriormente la visibilità e il legame con gli appassionati di cucina.

Con il debutto di Rodolfi Mansueto e la confermata partecipazione di Rizzoli Emanuelli, MasterChef Italia celebra le eccellenze parmigiane, trasformando pomodoro e conserve ittiche in simboli di storia, territorio e passione, pronti a raccontare Parma all’Italia e al mondo.