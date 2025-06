Rodolfi si prepara per la stagione della raccolta: oltre 300 gli agricoltori conferenti

L’arrivo dell’estate segna per Rodolfi Mansueto uno dei momenti più importanti dell’anno: l’inizio della raccolta del pomodoro. Un appuntamento che, come ogni stagione, coinvolge più di 300 conferenti locali e sancisce l’avvio di una nuova campagna di trasformazione.

Il cuore della nuova campagna batte, come sempre, nei campi parmensi che circondano gli stabilimenti di Rodolfi: oltre 300 agricoltori conferenti sono già al lavoro, per preparare una raccolta che rappresenta un patto di fiducia e collaborazione che si rinnova ogni anno, fondato sulla vicinanza, sul rispetto della terra e su una filiera costruita a pochi chilometri dai luoghi di trasformazione.

Anche per il 2025 Rodolfi Mansueto conferma con forza il proprio impegno per un’agricoltura sempre più sostenibile. Al fianco dei coltivatori, l’azienda promuove pratiche agricole rispettose dell’ambiente, limitando l’impatto della filiera grazie a scelte concrete: lavorazioni a chilometro zero, uso crescente di energie rinnovabili (oggi al 20% grazie ai nuovi impianti fotovoltaici), riutilizzo del 70% dell’acqua grazie a sistemi avanzati di depurazione e riduzione delle emissioni grazie al trasporto ferroviario.

Un impegno costante che fa della sostenibilità un principio operativo e non solo valoriale, con azioni tangibili che riguardano anche la tutela della biodiversità e il rimboschimento del territorio, come dimostra l’adesione alle iniziative promosse dal consorzio KilometroVerdeParma.

“Ci aspettiamo una campagna intensa, all’insegna della qualità e del gioco di squadra” —afferma Aldo Rodolfi, presidente dell’azienda. “Gli agricoltori sono il primo motore della nostra filiera: senza il loro lavoro, la nostra identità non esisterebbe. Con loro condividiamo non solo il raccolto, ma una visione che mette al centro il rispetto della terra, l’innovazione sostenibile e il legame profondo con il territorio”.

Per celebrare il cuore pulsante dell’azienda, il pomodoro e chi lo coltiva e trasforma, Rodolfi Mansueto si prepara a lanciare un nuovo format di comunicazione: “Parola di Pomodoro”, una campagna social che sarà attiva su tutti i canali e che darà voce ai veri protagonisti della filiera: gli agricoltori e i lavoratori della produzione. A partire da luglio, una serie di video e contenuti racconteranno il viaggio del pomodoro dal campo alla tavola in modo inedito e coinvolgente. Virtualmente sarà il pomodoro a dialogare con chi lo coltiva, lo raccoglie, lo trasforma. In un tono diretto e autentico il pomodoro di Rodolfi Mansueto prenderà vita per restituire attenzione e riconoscimento a chi, con mani esperte e passione instancabile, ne accompagna ogni fase.