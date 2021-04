Roghi in città, Occhi (Lega): “Si usino le telecamere per garantire la sicurezza”

“È importante individuare i responsabili della mattanza di sabato sera e garantire la sicurezza nelle strade della città, perché se non lo si fa si perde il patto sociale tra cittadini e Amministrazione” così il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma Emiliano Occhi e l’intero gruppo consiliare, in merito all’inferno di fuoco di sabato sera.

“Le nostre sollecitazioni in merito al posizionamento e all’incremento delle telecamere con sistema ‘OCR’ erano quindi giuste. La tecnologia aiuta a indagare su eventi pericolosi che sono imprevedibili e nemmeno ipotizzabili, almeno fino a ieri, a Parma” hanno proseguito.

“La città deve essere dotata di tutti gli strumenti per assicurare la sicurezza dei suoi cittadini e la vivibilità di ogni spazio, strumenti che devono essere funzionanti e utilizzabili da tutte le forze dell’ordine che vogliamo ringraziare per il loro lavoro, svolto egregiamente insieme ai vigili del fuoco” hanno aggiunto.

“La scorsa settimana abbiamo presentato a Sindaco e giunta un’interrogazione sul tema della videosorveglianza urbana e l’assessore Casa ha risposto come sia importante che le telecamere siano in rete. Noi riteniamo che sia indispensabile, parimenti, una convocazione immediata del Comitato provinciale della sicurezza perché il vandalismo sta diventando un fenomeno preoccupante. Non è ancora chiaro se a provocare questi danni sia una banda o persone che agiscono in maniera isolata, ma ci troviamo a fare i conti oggi con una nuova problematica che deve essere risolta al più presto” hanno concluso.