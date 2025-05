Roma, premiata la provincia di Parma al Forum della Pubblica amministrazione

La Provincia di Parma è stata premiata alla fiera annuale della Pubblica Amministrazione di Roma per il progetto “La Provincia promotrice della cultura dell’assessment nel territorio”.

Il progetto si inquadra nella mission della Provincia quale ente di supporto dei 44 comuni del Parmense.

“Da anni – spiegano Iuri Menozzi, dirigente del Servizio personale della Provincia e Paola Aldigeri, responsabile dell’ufficio Personale – i piccoli comuni faticano a reclutare persone qualificate. Per aiutare i comuni a trovare ‘le persone giuste’, da più di 3 anni la Provincia ha attivato selezioni uniche con i comuni e, ora, ha inteso rafforzare il proprio ruolo, anche sfruttando le professionalità specifiche per la valutazione delle competenze che ha sviluppato al proprio interno, per fornire un servizio di valutazione delle competenze comportamentali e della motivazione nei concorsi dei comuni”.

La motivazione dei dipendenti neo assunti contribuisce a generare benessere organizzativo e conseguente incremento di produttività. Lo strumento amministrativo è rappresentato da una convenzione, attraverso la quale i comuni possono avvalersi di competenze specialistiche e strumenti di assessment in fase di accesso, nonché di una contestuale formazione, sia frontale che on the job del personale degli enti.

“Il riconoscimento al Forum della Pubblica amministrazione di Roma – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – certifica l’ottimo lavoro svolto dai nostri uffici e dimostra, ancora una volta, quanto sia importante il ruolo dell’ente quale punto di riferimento, qualificato, per tutti i 44 comuni del Parmense. Ancor di più su tematiche come quelle delle assunzioni e della gestione del personale, rispetto alle quali si incontrano oggi notevoli difficoltà da parte degli enti pubblici”.