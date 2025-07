Ronde Casa Pound, Campanini (Pd): “Fatto inaccettabile, grave giustificarle”

“Le ronde per la sicurezza-fai-da-te promosse da Casa Pound sono una risposta sbagliata e inaccettabile ai problemi del quartiere San Leonardo, che il Comune e le forze dell’ordine, ognuno secondo le proprie competenze, stanno affrontando da tempo con più strumenti e iniziative, senza alcuna sottovalutazione o minimizzazione e in costante ascolto dei cittadini e delle associazioni”. Così Sandro Campanini, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Parma.

“È molto grave che la Lega, per bocca del consigliere regionale Fiazza e della segretaria provinciale Caselli, giustifichi di fatto tale iniziativa, con affermazioni che dovrebbero allarmare non solo la nostra comunità cittadina ma anche il ministero degli Interni. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, bene che arrivi una presa di distanza da parte del consigliere Tramuta, ma corre l’obbligo di ricordare che queste iniziative di Casa Pound non rappresentano un fatto estemporaneo, ma sono precisamente figlie di quella cultura di stampo neofascista che viene consolidata e propagandata nei raduni di quella associazione, come quello del 1 marzo a Parma che Fratelli d’Italia ha strenuamente difeso”.

“E nelle canzoni ascoltate in quella occasione, derubricate da qualcuno a musichette pop, è chiarissima e ricorrente la sollecitazione all’uso della forza e della violenza contro altre persone, fuori da ogni regola di convivenza. Non basta prendere le distanze dalle ronde se poi si appoggiano proprio coloro, come Casa Pound, che le teorizzano e le organizzano”.