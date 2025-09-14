Rondinone (Forza Italia): “Chiediamo il ripristino dell’Unità Cinofila della Polizia Locale in città”

Forza Italia desidera esprimere il più sentito ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Parma, guidati dal Comando Provinciale, per la brillante operazione recentemente condotta a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con un plauso particolare anche alle Unità Cinofile della Polizia Locale dell’Unione Appennino Reggiano e dell’Unione Terre dei Castelli, il cui supporto si è rivelato decisivo per il successo dell’operazione. La sinergia tra le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali, anche provenienti da altri territori, rappresenta un modello virtuoso di cooperazione per la sicurezza dei cittadini.

Questo intervento, oltre a testimoniare l’efficacia e la determinazione delle Forze dell’Ordine nel presidiare il territorio, ci riporta però all’attenzione un tema fondamentale per la sicurezza di Parma: la necessità di ripristinare un’Unità Cinofila stabile e operativa nella nostra città.

Ricordiamo come durante l’Amministrazione Comunale dell’allora sindaco Pietro Vignali, attuale Consigliere Regionale Capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia Romagna, con l’Assessore alla Sicurezza Fabio Fecci, Parma potesse contare su un’Unità Cinofila attiva, in grado di intervenire con tempestività nei parchi, presso le scuole e in tutte le aree sensibili della città. Uno strumento essenziale per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle zone frequentate da giovani e famiglie.

TEODAILY

Forza Italia ritiene fondamentale rilanciare con forza questo progetto, chiedendo all’attuale amministrazione comunale di Parma di valutare con urgenza il ripristino del servizio.

La sicurezza non è un tema di parte, ma un dovere verso tutti i cittadini. L’impegno delle Forze dell’Ordine merita di essere affiancato da strumenti adeguati e continui, tra cui l’impiego di unità cinofile che risulta oggi più che mai necessario nell’interesse esclusivo di tutta la città.

Milena Rondinone

coordinatrice cittadina Forza Italia