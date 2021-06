Rosina Trombi: A Felino è tempo di nuove idee

“Probabilmente è tempo di nuove idee, nuovi progetti, nuovi approcci alle cose, ai problemi, alle persone”

Nel giro di pochi giorni – all’indomani dello strappo consumatosi in seno al centrosinistra felinese – Rosina Trombi deciderà se presentare ai cittadini di Felino, il paese in cui vive da sempre, l’ipotesi di un autonomo progetto amministrativo.

Un progetto che andrà a contenere tutte le osservazioni e le valutazioni che si è tentato di portare – inutilmente – all’attenzione della maggioranza uscente, che ha deciso di proseguire dritta per la propria strada.

Un progetto che vuole rivolgersi a tutta la cittadinanza felinese e a coloro che ritengano possibili le condizioni per cambiare concezioni e prospettive ormai superate dai fatti e dagli atteggiamenti.

Un progetto che “mantiene le porte non solo aperte, ma apertissime!!!” a tutti quegli interlocutori che ritengono che le priorità stiano nei fatti e che poggino su gambe di persone esperte e competenti, persone che conoscano a fondo Felino e che siano in grado di concretizzare progetti ed interventi per traguardare il nostro paese in un futuro che – abbiamo visto – poco ha a che vedere con le classiche e canoniche interpretazioni politico-amministrative in essere; tutto ciò indipendentemente dai classici schieramenti a cui storicamente ci si richiama, ma entrando nel merito delle discussioni, del confronto e del rispetto reciproco.

Ancor prima di mettere in campo persone e soluzioni, Rosina Trombi ha sentito l’esigenza di ascoltare i cittadini attraverso un sondaggio effettuato ad aprile, uno strumento totalmente nuovo nel contesto felinese, che ha trovato disapprovazione nella compagine di centrosinistra uscente ma che invece ha avuto un ampio apprezzamento, come mostrano le numerose adesioni, e il cui pregio è stato quello di rivolgersi direttamente alle persone per dare informazioni ma anche per raccogliere spunti, per fare proposte e insieme per rivolgere domande, per far conoscere un’intenzione progettuale e contemporaneamente per lasciare spazio in modo democratico all’espressione di opinioni. Fatto raro, ormai, quello di poter esprimere un’opinione, tanto più se la pretesa è quella di essere ascoltati; “ parlare e ascoltare” due facce di una stessa medaglia a cui Rosina, ritiene sia fondamentale dedicare molta cura e attenzione, lo crede per indole naturale e per convinzione che le idee nuove siano utili se derivano da un atteggiamento di apertura e di collaborazione fra i cittadini ed i loro interlocutori politici ed amministrativi. Interlocutori che sono credibili nel momento in cui si rendono disponibili a un confronto trasparente e costante con i cittadini, per questo bisogna avere il coraggio di dire apertamente e sinceramente se le persone che si propongono sono adatte o meno a questo compito, lo pretende il patto di assoluta sincerità che si stringe con i cittadini all’atto del voto che- per quello che mi riguarda – ho sempre tenuto nella massima considerazione.

Rosina, come si diceva, da sempre cittadina di Felino paese in cui è nata, cresciuta e ha realizzato i suoi progetti famigliari e lavorativi in netta coerenza con quelle che sono le attitudini contadine e produttive di questo territorio, crede che una proposta amministrativa con una visione aperta, trasparente, dinamica, concreta e per nulla autoreferenziale sulle effettive esigenze di una Felino moderna, viva, attrattiva potrebbe essere una soluzione nuova e adeguata per il futuro del suo paese.

