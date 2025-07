Rossella Rossi (ex Basket Parma) nel team Campione del mondo master di pallacanestro

C’è anche un po’ di Parma nel team Campione del mondo master di pallacanestro categoria F55.

Si tratta di Rossella Rossi, grande ex del Basket Parma (con cui ha giocato semifinali Scudetto e ha vinto 2 Coppe Ronchetti negli anni 90), per anni in A e B con Parma, Imola e Scandiano; oggi insegna Motoria a scuola ed allena giovanissimi nel Basket Parma Project. È attiva anche nel sociale col progetto “Zambra4Ever” dedicato ad Alessia Zambrelli, una sua promettente giocatrice, scomparsa prematuramente a causa di un tumore, figlia dell’amica Cecilia Cavalli che ha fondato l’Associazione a lei dedicata, che si impegna e devolve interamente al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale dei bambini di Parma.



Il Campionato Mondiale Master di Basket 2025, che ha visto trionfare le atlete del Maxibasket Donne Milano si è svolto in svizzera. La medaglia d’oro è arrivata dopo una prima fase in cui hanno superato formazioni di Inghilterra e Argentina, poi altri due team italiani, Italia Team e Fimba Italia Donne, fino alla semifinale, e arrivare a battere la Germania in finale in una partita ad alta tensione agonistica e sul vantaggio del +5 il fischio finale regala il titolo mondiale di categoria.

Sull’onda del rilancio del basket femminile della nazionale maggiore, l’entusiasmo e anche il seguito di questi eventi di portata internazionale che coinvolgono atlete e atleti di varie età sta aumentando. La caratteristica del Maxibasket Donne è che si allenano ogni settimana a Milano, come una vera squadra, le altre formazioni sono selezioni che si ritrovano in raduno più o meno una volta al mese.



Il Mondiale 2025 si è svolto tra Lugano, Bellinzona e Locarno (www.ticino2025.com), con oltre 400 squadre partecipanti e circa 6000 atlete e atleti. La formula è come quella di un campionato mondiale per club, infatti ci sono diverse formazioni italiane e di diverse categorie di età (suddivise in un intervallo di 5 anni, fino a M85 e più). Partecipano ogni anno anche molte atlete e atleti ex professionisti, alcuni molto noti al grande pubblico, che si divertono e giocano, togliendosi qualche soddisfazione ma sempre con uno spirito di amicizia e divertimento che caratterizza i Master.

Il prossimo appuntamento sarà l’Europeo 2026 che si svolgerà in Grecia. Le principali federazioni internazionali che li organizzano sono Fimba e Esba.