Rotatoria finita, ma strada ancora chiusa: la Lega interroga il Comune

“La rotatoria tra via Savinio e via De Chirico è completata da parecchio tempo, ma la strada resta ancora chiusa. È una situazione paradossale che sta esasperando i residenti e penalizzando le attività commerciali della zona. Il Comune ha il dovere di spiegare perché, a lavori conclusi, il cantiere risulta ancora attivo e il transito resta vietato”.

A denunciarlo è Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che ha presentato un’interrogazione al sindaco per fare chiarezza.

“Dal mese di febbraio il tratto di strada è oggetto di ordinanze che prorogano continuamente il divieto di transito dei veicoli e costringono la linea 8 dell’autobus a una deviazione. La domanda è semplice: i lavori per la rotatoria paiono completati e i residenti vogliono sapere perché la strada sia ancora chiusa e, soprattutto, quando si libererà il passaggio”.

Al fianco dei cittadini si schiera anche Andrea Pezzolla, responsabile organizzativo della sezione di Parma della Lega: “Abbiamo ascoltato i commercianti della zona e la loro esasperazione è comprensibile. ‘Abbiamo perso un pezzo importante del nostro giro d’affari’, ci hanno detto in molti. E la colpa è solo dell’inerzia del Comune. Se ci sono ritardi, lo si dica chiaramente. Se qualcuno ha sbagliato, se ne assuma la responsabilità. Ma non si può chiedere a un quartiere intero di sopportare all’infinito una situazione che non ha più alcuna giustificazione”.

“La nostra interrogazione – conclude la Cavandoli – non vuole essere solo una richiesta di spiegazioni, ma anche un appello: basta ritardi, basta cantieri infiniti. È ora di restituire normalità e dignità a chi in quel quartiere ci vive e ci lavora ogni giorno”.