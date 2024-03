Ruba 7 bottiglie di vino da un’auto in sosta nel parcheggio “Fratti Duc”: denunciato

Anche in questo caso il bottino arraffato dal” solito ignoto” 7 bottiglie di vino rosso non giustifica il danno provocato all’autovettura, serratura forzata e auto in carrozzeria. Questa volta sono stati i Carabinieri di Parma Centro a denunciare il 30enne, pregiudicato, dimorante a Parma ma proveniente dall’est Europa, responsabile del furto commesso pochi giorni fa su di un’auto in sosta all’interno del parcheggio “FRATTI DUC” di viale Fratti.

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori”, che creano un grande allarme sociale.

L’episodio risale alla settimana scorsa, quando un 80enne, residente nelle vicinanze del parcheggio ha lasciato l’auto della moglie in uno degli stalli del parcheggio ed è andato a casa a dormire.

L’indomani l’amara sorpresa, l’80enne tornato alpomeriggio per prendere la macchina, l’ha trovata aperta, l’abitacolo rovistato da cima a fondo e le 7 bottiglie di vino rosso, comprate il giorno prima al supermercato e lasciate in macchina a quanto pare contro il volere della moglie, erano sparite.

Scoperto il furto, la vittima si è rivolta ai Carabinieri questa volta di Strada Garibaldi ed ha sporto denuncia.

I militari, dopo aver acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza del parcheggio che hanno ripreso l’intera scena, hanno immediatamente riconosciuto l’autore, “il solito ignoto” denunciato più volte all’A.G. per episodi analoghi.

L’uomo, verso le ore 01.30, dopo essersi intrufolato all’interno del parcheggio ha individuato l’autovettura da colpire, e dopo avere forzato la serratura della portiera anteriore sinistra è entrato all’interno dell’abitacolo dove ha scovato le 7 bottiglie di vino allontanandosi poi in tutta fretta.

Al termine dell’attività investigativa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto aggravato.

