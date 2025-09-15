Ruba all’Upim e a Risparmio casa, poi aggredisce gli agenti: arrestato un 30enne

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un uomo di 30 anni, pluripregiudicato, pesantemente indiziato dei reati di furto consumato con violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Alle ore 22.55 circa di sabato 13 settembre, un equipaggio delle Volanti della Questura è intervenuto presso il negozio di abbigliamento “Upim” a seguito della segnalazione di un furto in atto da parte di un individuo, descritto come uomo dai capelli corti scuri, pantaloni beige, felpa scura e sneaker chiare.

Pochi istanti dopo, la Sala Operativa ha segnalato una seconda intrusione, rilevata dalle telecamere di sorveglianza del vicino negozio “Risparmio Casa”. Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato un uomo che si allontanava a piedi con una busta di plastica gialla colma di oggetti.

L’aspetto del soggetto corrispondeva alla descrizione.

Fermato e invitato a mostrare il contenuto della borsa, l’uomo ha esibito numerosi articoli di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione; per questo motivo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura. Nel frattempo, una pattuglia delle Volanti, coadiuvata da un equipaggio della Polizia Locale, si è recata nei negozi colpiti dal furto per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. All’interno degli Uffici, il 30enne ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere tossicodipendente e privo di denaro, essendo stato scarcerato la mattina stessa dalla locale Casa Circondariale.

Il materiale sottratto, per un valore complessivo di 576,64 euro, è stato riconosciuto e restituito al responsabile dell’esercizio commerciale. Nel corso della permanenza in Questura, l’uomo ha manifestato comportamenti aggressivi e provocatori verso gli operatori, aggredendo verbalmente un secondo fermato.

In preda ad uno scatto d’ira, ha colpito con due calci un’autovettura di servizio, provocando un’ammaccatura.

Invitato più volte alla calma, ha reagito con ulteriori sgomitate e calci, atteggiamento gestito dagli agenti attraverso tecniche di contenimento per evitare ulteriori danni. Pertanto, il 30enne è stato arrestato per furto consumato con violenza sulle cose, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e trattato presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa del rito per direttissima.