Ruba una bicicletta in centro, arrestato dai carabinieri

Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, in particolare reati predatori contro il patrimonio e in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella città ducale, nel corso della giornata di ieri, diverse le pattuglie che hanno perlustrato le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi cittadini ed alcune piazze del centro.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, impegnati in servizio perlustrativo, transitando in Via Toschi, venivano avvicinati da un cittadino che indicava un soggetto che si stava allontanando in direzione della stazione ferroviaria subito dopo aver rubato una bicicletta, previa forzatura della catena di sicurezza. La pattuglia dell’Arma, immediatamente, rintracciava e fermava il ladro recuperando la refurtiva.

A seguito di successivi accertamenti si appurava che il medesimo soggetto aveva asportato un sellino anche da un’altra bicicletta parcheggiata nella vicinanze.

I beni recuperati venivano restituiti ai legittimi proprietari.

L’uomo, un 30enne magrebino, già gravato da numerosi precedenti di polizia specifici, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma