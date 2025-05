Ruba dalla cassa di una lavanderia self-service in via Zarotto, denunciato

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato un uomo per il reato di furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere, in ordine ai seguenti fatti.

Nella mattinata di ieri, due equipaggi della Squadra Volanti della Questura, su indicazione della sala operativa, intervenivano presso una lavanderia self-service di via Zarotto per la segnalazione di un furto consumato.

Giunti sul posto gli operatori delle volanti ricevevano le prima informazioni sull’accaduto da parte della proprietaria della lavanderia che, poche ore prima, si era presentata nel suo locale per le consuete pulizie e lì notava la presenza di un uomo sospetto.

Terminata la sua attività di pulizia, la stessa decideva di allontanarsi, ma, insospettita dall’atteggiamento dell’uomo, visionava, tramite apparecchio cellulare, le immagini del sistema di videosorveglianza installato all’interno del locale.

Dalla ricostruzione del sistema di sicurezza, si notava la presenza di un uomo che, dopo l’uscita della donna dalla lavanderia, forzava la cassa automatica del distributore a gettoni per poi allontanarsi.

Successivamente, i poliziotti acquisivano foto e filmati in cui risultava perfettamente riconoscibile il soggetto e si mettevano alla ricerca dello stesso riuscendo, poco dopo, a rintracciarlo in via Emilia Est, nei pressi del Barilla Center.

L’uomo, trovato inoltre in possesso di una forbice da sarta, una cesoia e una lima, veniva condotto in Questura per gli accertamenti del caso e, alla luce degli elementi raccolti, della testimonianza della persona offesa e delle immagini del sistema di videosorveglianza, il giovane veniva denunciato per furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nei confronti dell’uomo il Questore di Parma ha, inoltre, emesso foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma.

Questura di Parma