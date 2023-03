Ruba delle scarpe in un negozio in via D’Azeglio e aggredisce il commesso: 23enne arrestato

Servizi preventivi in città nel quartiere Oltretorrente, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma che hanno controllato oltre 135 persone e 60 veicoli, arrestato una persona, denunciate due ed elevato diverse contravvenzioni al codice della strada e segnalato una decina di assuntori alla Prefettura.

L’arrestato per rapina è un 23enne ghanese con diversi precedenti di polizia, fermato dalla pattuglia mentre tentava di allontanarsi da un negozio di Via Massimo D’Azeglio con della merce. Il ragazzo, ieri sera, è entrato nel negozio e dopo aver prelevato dallo scaffale un paio di scarpe ha raggiunto i camerini, ha staccato la placca antitaccheggio e l’etichetta, per poi indossarle.

I suoi movimenti sospetti tuttavia non sono sfuggiti ad un dipendente, che prima ha udito dei rumori metallici provenire dal camerino e poi ha atteso che il 23enne uscisse per fermarlo. Una volta scoperto, ha ingaggiato una colluttazione con il commesso, tentando anche di colpirlo con uno sgabello fino a quando non è arrivata la pattuglia dei Carabinieri che lo ha bloccato e al termine delle formalità arrestato per tentata rapina. Lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I due denunciati sono 30enne albanese per ingresso illegale in territorio italiano ed un 31enne ucraino per porto ingiustificato di oggetti idonei ad offendere in quanto fermato con un coltello. Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale molte le sanzioni amministrative per uso del cellulare alla guida, guida con la patente e la revisione del mezzo scaduta. Tra tutti un 19enne sorpreso alla guida di un mezzo posto sotto sequestro e senza aver mai conseguito la patente. All’interessato sono state elevati sanzioni che hanno raggiunto quasi i 3 milia euro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma