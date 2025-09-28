Ruba due profumi in centro. Nello zaino attrezzi da scasso e un notebook rubato

Era entrato in un negozio di cosmetici del centro storico per rubare due profumi dal valore complessivo di circa 30 euro. Ma la fuga in bicicletta è durata poco: i Carabinieri della Stazione di Parma Centro lo hanno fermato e, nello zaino, oltre alla refurtiva appena sottratta, hanno trovato anche attrezzi da scasso e un notebook rubato due notti prima in un ristorante dell’Oltretorrente. Così è finito in manette un 30enne straniero, pregiudicato e già sottoposto a misure di prevenzione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato notato dai militari mentre stazionava con fare sospetto in Strada Garibaldi. Alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito fermato. Durante i controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto i profumi rubati, riconosciuti poco dopo da una commessa del negozio, che ha trovato il coraggio di denunciare non solo il furto appena commesso ma anche altri episodi precedenti.

La successiva perquisizione ha rivelato la presenza nello zaino di chiavi metalliche idonee all’effrazione e di un computer portatile. Gli accertamenti hanno permesso di risalire al legittimo proprietario: un ristoratore dell’Oltretorrente derubato nella notte del 21 settembre.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano.

Va ricordato che il 30enne è, allo stato, soltanto indiziato di delitto e la sua posizione sarà definita nel corso del processo, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.