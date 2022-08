Ruba in un negozio di via Bixio e poi oppone resitenza agli agenti: arrestato un 32enne

Ieri sera, alle ore 21.30 circa, il personale dell’UPGSP, impegnato nel servizio di controllo del territorio, è intervenuto, su disposizione della Centrale Operativa, in via Bixio presso un esercizio commerciale, a seguito della richiesta di intervento giunta sull’utenza 113, da parte del relativo titolare, il quale riferiva di aver subito un furto della propria merce da parte di un uomo, presumibilmente di nazionalità nordafricana, e che quest’ultimo, vistosi scoperto, lo aveva spintonato allo scopo di guadagnarsi la fuga.

Il negoziante, inoltre, forniva l’esatta descrizione del soggetto, riferendo di averlo inseguito fino al Ponte di Mezzo, ma di non essere riuscito a bloccarlo.

La volante, giunta tempestivamente sul posto, prendeva immediatamente contatti il richiedente, un 23enne indiano, il quale indicava agli operatori un uomo che stava fuggendo in direzione Ponte di Mezzo e che corrispondeva esattamente alle descrizioni poco prima fornite via radio dalla centrale operativa.

I poliziotti scesi dall’auto, realizzato immediatamente che si trattava dell’autore del furto, si mettevano subito all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo, con non poca difficoltà, a bloccarlo in prossimità di Piazzale Corridoni.

Invitato a declinare le proprie generalità, l’uomo si è mostrato fin da subito insofferente e poco collaborativo, ponendo in essere una resistenza attiva nei confronti degli agenti intervenuti, che è durata in tutte le fasi dell’accompagnamento in Questura, ove l’uomo ha assunto un atteggiamento particolarmente agitato e pericoloso per la sua e l’incolumità degli operatori. Per queste ragioni, inoltre, è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dal quale è stato tuttavia subito dimesso.

Una volta in Questura, l’uomo è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici da parte del personale della Polizia Scientifica ed è stato identificato per un cittadino marocchino 32enne irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia.

Al termine dell’attività, nel corso della quale l’uomo ha anche più volte minacciato gli agenti di polizia, il 32enne è stato arrestato e la sua posizione, essendo lo stesso irregolare sul territorio nazionale, sarà esaminata dall’Ufficio Immigrazione ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di espulsione.

Questura di Parma