Ruba in un negozio di via Toscana e aggredisce il vigilante: arrestata una 37enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma ieri mattina hanno arrestato, in flagranza di reato una 37enne di origine cilena, accusata di rapina impropria commessa all’interno di un esercizio commerciale cittadino.

Nel corso di un servizio perlustrativo, una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri è stata allertata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, che ha diramato le ricerche di una donna con capelli lunghi e blue jeans, che si era allontanata a bordo di una bici di colore bianco, autrice di una rapina all’interno di un supermercato nei pressi di via Toscana.

La pattuglia, che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti, durante la conversazione con la Centrale Operativa, ha notato una donna con caratteristiche fisiche e di abbigliamento, compatibili con quelle appena ricevute. La donna di conseguenza è stata sottoposta a controllo, e chiesto alla richiesta di dove andasse con tanta fretta, la stessa ammetteva di avere appena avuto una colluttazione con un addetto alla sicurezza di un negozio.

Le verifiche presso il punto vendita hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, mediante l’ascolto dei testimoni, fra cui la persona di vigilanza aggredita. Questi infatti, aveva colto la donna tentare di sottrarre dalla corsia degli alcolici alcune bottiglie di liquore. Rimproverata questa, vistasi scoperta, aggrediva l’addetto alla sicurezza, che cercava solo di contenerla fino all’arrivo delle forze dell’ordine, riportando lesioni particolarmente importanti ad una mano.

La refurtiva veniva rinvenuta dai carabinieri abbandonata poco distante dal luogo dell’evento e restituita al personale dell’esercizio commerciale.

Alla luce ei fatti sopra descritti, la donna è stata dichiarata in stato di arresto per il reato di rapina e come disposto dal Magistrato di turno della Procura di Parma, trattenuta presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma