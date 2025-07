Ruba in un negozio in via Venezia, arrestato

La Polizia di Stato di Parma ha tratto in arresto un cittadino straniero 32enne, gravemente indiziato del reato di rapina impropria aggravata.

Ieri, intorno alle ore 12.30, un equipaggio delle Volanti è intervenuto, su disposizione della Sala Operativa, nei pressi di via Venezia per la segnalazione di un furto commesso ai danni di un esercizio commerciale della zona da parte di un soggetto straniero che, subito dopo, si era dato alla fuga, inseguito da un addetto alla vigilanza.

Giunti in prossimità del supermercato, l’attenzione degli operatori è stata attirata dall’addetto alla vigilanza, il quale ha riferito che il soggetto inseguito, dopo aver scavalcato le transenne, si era nascosto in un edificio abbandonato.

I poliziotti, entrati nello stabile, hanno riscontrato l’effettiva presenza di un uomo straniero, le cui caratteristiche corrispondevano a quelle fornite dall’addetto alla sicurezza. Lo straniero, sudato e affannato, si è mostrato sin da subito insofferente al controllo di polizia.

Poco distante dall’uomo sono state rinvenute a terra sei scatolette di tonno, riconosciute dall’addetto alla sicurezza come quelle appena rubate dal negozio.

Per ricostruire l’accaduto, i poliziotti hanno acquisito le dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza, il quale ha riferito che il 32enne era stato notato aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato e che, dopo essersi avvicinato allo scaffale contenente le scatolette di tonno, ne aveva prelevate alcune occultandole nei pantaloni. Uscito dal supermercato senza pagare la merce, era stato fermato per un controllo. A quel punto, vistosi scoperto, l’uomo si era dato a precipitosa fuga, inseguito dall’addetto alla sicurezza, che lo aveva raggiunto nei pressi di un parcheggio poco distante. Il cittadino straniero, a quel punto, aveva afferrato una bottiglia di vetro e, puntandola contro l’addetto alla vigilanza, lo aveva minacciato di colpirlo se non lo avesse lasciato andare. Inoltre, aveva affermato di essere in possesso di un coltello che non avrebbe esitato a usare. Subito dopo si era dato nuovamente alla fuga, ma era stato infine bloccato dalla pattuglia di polizia intervenuta.

Gli agenti hanno proceduto al controllo dell’uomo, che è stato trovato in possesso, oltre che delle scatole di tonno, anche di una pinza occultata nella tasca dei pantaloni. La merce recuperata, giudicata rivendibile, è stata restituita all’avente diritto.

Il fermato è stato accompagnato in Questura, dove è stato fotosegnalato dal personale della Polizia Scientifica. È stato identificato come un cittadino straniero 32enne, senza fissa dimora in Italia, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, stupefacenti e contro la persona.

Al termine delle incombenze di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale di Piacenza in attesa dell’udienza di convalida.