Ruba la bici al parroco davanti alla canonica a Noceto, beccato dalle telecamere

La Stazione di Noceto, a seguito di denunce e segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, ha svolto nelle ultime settimane diverse attività d’indagine e controlli sul territorio che hanno permesso di denunciare a vario titolo 4 persone, recuperare un telefonino ed una bici rubata, segnalare una persona come assuntore di stupefacenti e controllare numerosi veicoli, esercizi pubblici e persone.

I militari, grazie al tracciamento dei tabulati telefonici, hanno individuato una 26enne, che deteneva un telefonino cellulare rubato ad un giovane nocetese alcuni giorni prima. La donna ha riconsegnato il cellulare ai militari e denunciata per ricettazione.

In una seconda circostanza, a seguito della denuncia del parroco, che aveva subito il furto della sua bici posteggiata nei pressi della canonica, i militari della Stazione, partendo dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in loco, hanno individuato il responsabile del furto che ha dovuto ammettere le proprie responsabilità e consegnare la bici ai Carabinieri che l’hanno restituita al legittimo proprietario, denunciando l’autore per furto aggravato.

Durante i controlli alle persone sottoposte a misure restrittive, una pattuglia ha constatato che un uomo sottoposto agli arresti domiciliari si era allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione. Anche in questo caso i militari hanno proceduto a denunciarlo per evasione.

Infine, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia impegnata nel controllo dei parchi e di altre aree sensibili, ha fermato un 30enne sudamericano, trovandogli in tasca circa un grammo di hashish, per cui è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti e la patente di guida ritirata.