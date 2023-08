Ruba merce all’Eurotorri e poi aggredisce la guardia giurata: 37enne arrestato

La massiccia e continua azione di controllo del territorio, per prevenire e reprimere situazioni di illegalità diffusa e garantire il maggior livello di sicurezza alla popolazione, svolta quotidianamente dai carabinieri della Compagnia di Parma ha permesso di arrestare un marocchino 37enne, residente a Campegine (RE), con precedenti di polizia specifici, colto nella flagranza di una rapina ai danni di un esercente.

In particolare, nel primo pomeriggio del 31 luglio 2023, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Parma, mentre è in transito in Via San Leonardo, nei pressi di un’area commerciale, viene avvicinata da alcuni passanti, poiché nella galleria commerciale vi era stata una lite.

Entrati, i carabinieri identificavano una Guardia Giurata in servizio presso la galleria commerciale, che aveva bloccato un extracomunitario, che aveva varcato le casse di un esercizio dopo aver rubato diversa merce, fra cui uno zaino appositamente asportato per contenere l’altra refurtiva, a cui aveva divelto le placche anticheggio.

La pattuglia, ha quindi provveduto ad ascoltare i testimoni presenti, che hanno ricostruito puntualmente le fasi del furto della mercanzia, occultata in uno zaino anch’esso rubato, appurando che poco prima l’intervento dei carabinieri, l’autore del furto vistosi scoperto, anziché fermarsi e consegnare quanto preso illecitamente, ha tentato di fuggire in tutti i modi, non esitando a colpire con violente spinte chi si è frapposto lungo la sua via di fuga, venendo definitivamente bloccato dalla guardia giurata, che veniva comunque più volte colpito agli arti, nel tentativo del 37enne di liberarsi dalla presa.

Il 37enne è stato dunque dichiarato in stato di arresto con l’accusa di tentata rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma