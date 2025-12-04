Ruba merce all’Eurosia e aggredisce il vigilante: 49enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni, gravemente indiziato del reato di rapina impropria, dopo un intervento presso un esercizio commerciale della città.

Nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre, poco dopo le 17, una pattuglia delle Volanti è stata inviata dalla Sala Operativa al supermercato “Ipercoop” del centro commerciale Eurosia. La richiesta d’intervento era arrivata dagli addetti alla vigilanza, che avevano appena sorpreso un individuo mentre sottraeva della merce.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno identificato il presunto autore del fatto: un cittadino italiano di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio.

Secondo quanto riferito dal personale di sicurezza, l’uomo era stato notato mentre nascondeva alcuni articoli all’interno di una borsa, per poi dirigersi verso le casse automatiche. Una volta fermato e invitato a mostrare la merce e il relativo scontrino, avrebbe reagito spintonando con forza l’addetto alla vigilanza, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Alla luce degli elementi raccolti, il 49enne è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e per gli adempimenti di rito, al termine dei quali è stato dichiarato in arresto per rapina impropria. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, celebrato nella mattinata di ieri.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.