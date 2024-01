Ruba merce per pochi euro in un supermercato di via Costituente poi aggredisce il vigilante: arrestata

In data 10 gennaio 2024, alle ore 10.00, personale in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso un supermercato sito in via Costituente per segnalazione di una tentata rapina impropria perpetrata da una donna nei confronti dell’addetto alla vigilanza.

La volante, intervenuta prontamente sul posto, ha identificato quest’ultimo e la rea, la quale, dopo aver sottratto beni per un valore complessivo di 10,27 euro, adoperava violenza per guadagnarsi la fuga. A seguito di una breve colluttazione, la donna veniva fermata dall’addetto alla vigilanza e presa in carico dal personale operante.

Ricostruita la dinamica dei fatti, la donna — una cittadina russa, regolare sul territorio, con precedenti di polizia — veniva tratta in arresto per il reato di tentata rapina impropria. Su disposizione dell’A.G. – che ha comunque formulato richiesta di convalida dell’arresto – la stessa veniva immediatamente liberata.

Questura di Parma