Ruba monetine a un distributore automatico, i Carabinieri lo arrestano

La notte appena trascorsa, verso le ore 04:40, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, ha udito in via Calabria un allarme sonoro, verosimilmente proveniente da uno dei tanti Istituti scolastici siti in quella zona.

Perlustrata l’area, in Piazzale Sicilia hanno notato un uomo, con in mano un borsello di colore nero il quale appena vista la macchina dei Carabinieri, ha cambiato direzione e con mossa repentina si è liberato della borsa.

I Carabinieri, insospettiti da tale comportamento hanno fermato ed identificato la persona, risultata essere un italiano di 50 anni, con precedenti per furto, recuperando l’involucro che era stato lanciato per terra e che conteneva un ingente quantità di monete di vario taglio. Gli immediati accertamenti hanno permesso di accertare che il denaro era stato appena rubato da alcuni distributori automatici ubicati all’interno di un vicino Istituto Scolastico, a cui aveva avuto accesso scavalcando il cancello pedonale e forzando una porta antipanico.

Una volta dentro l’Istituto aveva danneggiato ed aperto 3 distributori automatici di snack e bevande, asportando tutto il contenuto di monete ivi custodito.

Il cinquantenne è stato quindi tratto in arresto nella flagranza di furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, in attesa del rito direttissimo. I soldi sono stati sequestrati, in attesa della restituzione all’avente diritto.