Ruba nelle auto in sosta a Fidenza: arrestato

La Compagnia Carabinieri di Fidenza, in questo periodo estivo, proprio al fine di garantire la massima sicurezza possibile ai concittadini che si stanno godendo un meritato periodo di riposo, hanno mantenuto alta la guardia sul territorio con un’attenta pianificazione dei servizi, ben supportati ed integrati da equipaggi in abiti borghesi.

Questa attività ha consentito nella giornata di venerdì 21 luglio, proprio nell’ambito dei servizi predisposti per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, di trarre in arresto un italiano 37enne per tentato furto aggravato.

In particolare una pattuglia di carabinieri in borghese, nel monitorare le vie del centro di Fidenza, ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra alcune macchine parcheggiate. I militari, quindi appostatisi senza farsi notare, hanno continuato a tenere sotto stretta osservazione la persona, a loro ben nota proprio per i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, motivi per cui in passato era già stato arrestato e denunciato, mentre attualmente è sottoposto ad una misura alternativa alla pena detentiva.

I militari hanno quindi notato la persona avvicinarsi con fare circospetto, a diverse autovetture parcheggiate, agendo sulla maniglia della portiera, cercando di aprirle nella speranza di trovarne qualcuna lasciata senza la chiusura della serratura. Effettivamente i plurimi tentativi hanno permesso all’uomo di entrare in una Fiat 500 parcheggiata nei pressi di una rotonda, al cui interno ha iniziato a rovistare in cerca di qualsiasi cosa avente un minimo valore economico.

A questo punto i Carabinieri, sono prontamente intervenuti bloccando l’individuo con l’appoggio di una vettura in divisa fatta intervenire a supporto, impedendogli di portare a compimento il furto ed impedendogli ogni tentativo la fuga. Il 37enne, alla vista dei Carabinieri, non ha opposto alcuna resistenza, arrendendosi.

In caserma, visti i numerosi precedenti di polizia della persona fermata, di cui alcuni anche per fatti analoghi e che lo stesso avesse tentato di compiere il furto nonostante fosse sottoposto al beneficio dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri, in luogo della pena detentiva, è stato tratto in arresto nella flagranza del tentato furto su auto commesso con armi, visto che addosso gli è stato ritrovato anche un coltello tipo serramanico sequestrato. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Fidenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.